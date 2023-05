Nubank emite ALERTA para todos os que possuem dívidas

Boa notícia! Para começar bem o mês de Maio o Nubank anunciou que irá ofertar aos seus clientes endividados excelentes condições de renegociação de suas dívidas. Podendo conseguir descontos de até 90% e com isso se livrar de uma vez por todas das pendências em atraso. A ação faz parte da fintech, disponível para usuários Android e iOS. Veja como funciona a renegociação e quem tem direito.

Nubank emite alerta para clientes endividados | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Nubank libera renegociação de dívidas

O Nubank oficializou o seu sistema de renegociação de dívidas. Ofertando descontos de até 90% para dívidas no cartão de crédito ou empréstimo. O real objetivo da campanha é auxiliar os clientes a voltarem à ativa em sua vida financeira, renegociando suas dívidas de um jeito simples e prático.

É ideal porque dessa maneira os clientes que realmente têm o desejo de quitar suas dívidas, hão de romper o efeito bola de neve e conseguir ir pagando aos poucos suas dívidas e ir voltando ao mercado financeiro novamente.

É válido lembrar que todo o procedimento é intuitivo, a fim de que todos consigam realizar. É totalmente online e não há a necessidade de contatar um assistente do Nubank. Os juros são baixos e o valor de entrada depende de cada dívida. Há a possibilidade de parcelas as dívidas em até 24 vezes.

Os clientes Nubank que possuem empréstimo ativo, é possível renegociar a dívida com desconto exclusivo de 90% e com isso parcelar em até 36 vezes. Ou seja, 12 parcelas a mais que o convencional. Portanto, os descontos variam de acordo com a modalidade. No cartão de crédito é possível obter até 10% de desconto bruto.

Como solicitar a renegociação de dívidas no Nubank?

O Nubank ainda não estipulou prazos para realizar a renegociação. Então, não se sabe ao certo até quando estará disponível. Entretanto, para conseguir renegociar as dívidas é bem simples e pode ser feito por qualquer cliente Nubank com pendências na fintech.

Lembrando que a opção é válida apenas para dívidas no banco, e não em terceiros. Neste caso, é recomendado entrar em contato com órgãos como o Serasa, que sempre oferece excelentes condições de renegociações de dívidas.

Entre no aplicativo Nubank;

Veja a dívida pendente na área inicial e a proposta de negociação;

Selecione para ver e considere as propostas;

Pronto.

Agora basta aceitar a que mais agrada, verificar uma entrada e pronto. Todo o processo é intuitivo, desse modo, a medida que for avançando irá se tornando mais fácil renegociar a dívida. Caso encessite, é possível entrar em contato com a Central de Atendimentos a fim de buscar auxílio e verificar mais opções.

O número é 0800 608 6236. É de suma importância optar por renegociar as dívidas a fim de que não se torne uma bola de neve sem fim. Por mais que após cinco anos a dívida caduque, entretanto, o cliente sempre ficará com o nome “sujo” na empresa cujo a dívida foi realizada.