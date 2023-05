Use o WhatsApp para saber onde seu namorado ou namorada esteve no sábado à noite

O WhatsApp é um dos aplicativos mais conhecidos em todo o mundo e realiza a troca instantânea de mensagens entre pessoas que estejam em qualquer lugar do mundo. Mas além de ter essa função, o aplicativo agora pode ajudar você a saber onde aquela pessoa que você está desconfiando de estar mentindo para você se encontra. Graças às novas funcionalidades que foram adicionadas à ferramenta. Lembrando que a função também serve para casos de urgência, entenda.

Respeite sempre a privacidade das pessoas

Embora as pessoas tenham vontade de obter respostas sobre questões pontuais, é importante respeitar a privacidade de todas. Ou seja, não grave sem a permissão de ninguém ou vá atrás de alguém sem ela saber, uma vez que todos merecem ter o direito de ir e vir sem ser espionados.

Contudo, em algumas situações isso se faz necessário e é nesse momento que o WhatsApp pode ajudar você. Uma vez que o aplicativo possui várias funções e uma delas é a para saber a localização em tempo real de outro usuário do mensageiro instantâneo. Essa função é usada para quando alguém vai para uma localidade diferente e não conhece o terreno, por exemplo.

Mas a depender da circunstância, há como usar para saber onde o parceiro passou o final de semana. Isto é, se realmente ele saiu com os amigos ou foi encontrar outra pessoa. Só pela localização não tem como afirmar de fato que o outro está traindo mas já é um forte indício.

Como conseguir saber onde o parceiro passou o final de semana?

O primeiro passo é ativar o GPS do seu parceiro, sem que ele perceba, além disso, é importante que ele sempre esteja com os dados móveis ligado, para que as atualizações sejam mais precisas. Desse modo, antes dele sair, você deve ir até a sua conversa e compartilhar a localização em tempo real, para que todo passo dele seja monitorado por você.

Para isso, basta entrar na conversa, clicar no ‘clipe’ que há e na parte de localização escolher compartilhar em tempo real. Para que ele não perceba isso, você pode arquivar a conversa, por exemplo. Isso é ideal para os casais que já nem conversam tanto.

Por fim, escolha o período de 8 horas para você obter as atualizações e pronto, basta que você fique aguardando um tempo para averiguar onde ele se encontra no momento e se realmente foi para onde ele disse que iria. Caso não, você pode até ir ao local ou indagar para ele sobre o assunto e ver a reação.

