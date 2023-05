A relação destes 4 signos pode TERMINAR ainda em maio

O mundo astrológico está vivendo um momento bastante conturbado para alguns signos, que, por sua vez, podem acabar cortando algumas relações de suas vidas, sejam pessoais ou profissionais. Os signos que estão neste momento ‘por um fio’ são Leão, Aquário, Virgem e Libra, por isso, é preciso que eles estejam preparados para enfrentar pressões externas, que irão fazer de tudo para que haja o rompimento de suas relações, entenda.

Alguns dos signos terão um grande rompimento de relações

Leão

É comum todos nós queremos adiar algumas coisas, mas há coisas que não deveriam ser adiadas pois podem apenas causar problemas no fim das contas, como é o caso de conversas importantes com o parceiro acerca de problemas pontuais que ocorreram. Às vezes, adiar esses diálogos pode acabar acarretando em uma tristeza, um abalo, bem superior ao que o casal teria caso tivesse discutido o tema antes. Para que as pessoas do signo de Leão consigam enfrentar tudo isso, é preciso agir com honestidade, tanto consigo mesmo quanto com o parceiro.

Aquário

Todos nós temos um passado e nele há diversas coisas que nos ocorreram e estão apenas ‘guardadas’ no fundo de nossa mente. Todavia, pela posição de Plutão, vários acontecimentos irão vir à tona na vida de inúmeras pessoas, portanto, é necessário que ela esteja preparada para lidar com a situação citada. Para isso, é preciso uma grande limpeza emocional, além de enfrentar as situações que foram negligenciadas anteriormente. Para que as pessoas consigam passar por isso da melhor maneira, é preciso o diálogo entre as partes.

Os demais signos estão passando por momentos bem delicados

Virgem

A vida de qualquer pessoa é repleta de dificuldades, entretanto, às vezes é mais cômodo que a pessoa finja que não existe ela do que se preocupar em de fato resolver o problema. E graças a posição de Saturno, todas essas dificuldades que estavam ‘disfarçadas’ irão vir à tona na vida dessas pessoas. É preciso que a pessoa do signo de virgem seja bem realista acerca de suas expectativas e entenda todas suas limitações. Por fim, cuidar da saúde física e mental também é de suma importância.

Libra

Quando o assunto envolve dinheiro, o buraco fica bem mais fundo e é exatamente por momentos envolvendo ele que os Librianos irão passar. Por isso, é importante que eles evitem abraçar o mundo com as pernas, pois isso pode complicar a situação deles. Além disso, é preciso que haja uma grande organização por parte deles e que organizem suas finanças. Por fim, é necessário que eles busquem um equilíbrio entre a parte financeira e a parte emocional.

