Ative ESTA FUNÇÃO do WhatsApp e nenhum desconhecido conseguirá telefonar

Muitas empresas e até mesmo Pessoas Físicas acabam usando como estratégia de Marketing a ligação para números de WhatsApp. Entretanto, a grande maioria acaba se tornando “número desconhecido”. Isso acaba atrapalhando muitos usuários, que por vezes estão ocupados e acabam perdendo o seu tempo com ligações banais e até mesmo podendo ser alvo de criminosos. Entenda o que mudou no WhatsApp e como os seus usuários serão beneficiados.

Nova função do WhatsApp é liberada | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Portanto, o WhatsApp liberou uma nova função em seu aplicativo. Agora será possível bloquear as ligações desconhecidas dentro do aplicativo. Por vezes os usuários tinham seus vidas “paradas” pelo toque de ligação e quando iam ver eram números estranhos.

É válido lembrar que embora muitas empresas adotem desta técnica de Marketing, a grande maioria dessas ligações ou são erradas ou de golpistas que tentam aplicar inúmeros golpes através da aplicação.

Desse modo é de suma importância estar atento a esses detalhes e usar o próprio WhatsApp como defensor desses imprevistos. Agora será possível silenciar as ligações desconhecidas, ainda irá aparecer nas notificações, entretanto, não mais com o toque de chamada.

Depois o usuário poderá ver as ligações diretamente na lista de chamadas, como de costume. Por esse motivo é importante lembrar que apenas os contatos salvos terão as notificações ligadas para o contato em questão. A alternativa prevê uma grande diminuição nos números de golpes no Brasil.

A função estará disponível em breve nos aplicativos e poderá ser encontrada na aba de Privacidade do aplicativo. Podendo ser ativada ou desativada de acordo com o gosto do cliente.

WhatsApp anuncia várias funcionalidades

Além disso, o WhatsApp está anunciando várias outras funções para os seus usuários. Começando com a possibilidade de migrar conversas de um telefone para o outro de maneira simples e rápida. Com apenas alguns cliques será possível realizar a manobra, sem a necessidade do uso do Google Drive.

Outro ponto positivo dessas atualizações é o uso do terceiro botão nas chamadas. Até então, era possível apenas atender ou rejeitar, agora será possível responder com uma mensagem e desse modo deixar em um estado de neutro. Excelente para quando a pessoa quer atender, mas não pode. Entretanto, também não quer rejeitar a chamada. Uma excelente mão na roda.

Lembrando que parte dessas funcionalidades não estão disponíveis para todos, apenas para os usuários da versão beta do WhatsApp. E por essa razão é necessário sempre manter o aplicativo atualizado.

Uma triste notícia foi noticiada pela mídia acerca do aplicativo. Vários celulares de diversas marcas não poderão mais receber atualizações do WhatsApp em razão do seu sistema operacional desatualizado. Ou seja, é recomendado sempre estar com dispositivos atualizados e de gerações recentes.