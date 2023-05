Estes TRABALHADORES não sabem, mas podem sacar R$ 1.320

Ganhar presentes de surpresa sempre é bom! Imagina quando o presente pode ser de até R$ 1.320? Pois é, essa situação está ocorrendo com milhares de brasileiros que têm direito ao valor mas ainda não foram resgatados. Trata-se do abono salarial, que várias pessoas tanto do setor privado quanto do público possuem direito de receber, caso cumpram alguns dos requisitos solicitados. Cerca de R$ 58 milhões estão parados no banco esperando os titulares irem sacar, entenda.

O que é o abono salarial?

O abono é um benefício pago para todos os trabalhadores que se enquadram nas regras do programa, é uma espécie de motivação a mais para eles e também serve para fomentar a economia, uma vez que a maioria das pessoas usam o valor para comprar algo que almejam.

A depender do setor, são bancos diferentes que realizam o pagamento do abono, atualmente, há dois bancos que fazem isso, a saber, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, uma cuida dos trabalhadores do setor público, ao passo que a outra instituição cuida dos trabalhadores do setor privado.

Vale lembrar que a depender do setor, o nome do abono também vai mudar, o PASEP é o abono referente aos servidores públicos ao passo que o PIS é o nome do abono referente aos trabalhadores de empresas privadas. Mas no fim das contas, a finalidade é a mesma, isto é, pagar um valor extra aos funcionários.

Quais critérios para receber o abono em 2023?

O principal critério é ter trabalhado pelo menos 30 dias no ano-base considerado, nesse caso, o ano-base é o de 2021, antigamente, o abono era pago no ano sucesso ao ano-base, mas devido a pandemia da covid-19, o calendário acabou sendo atrasado, para conseguir dar uma segurada na crise econômica que foi instalada no mundo. Os demais critérios são:

A média salarial não pode ser superior a 02 salários mínimos;

Deve estar devidamente inscrito no sistema do Pis/Pasep há pelo menos 05 anos;

Ter os dados enviados de maneira correta pela empresa.

O trabalhador pode verificar acerca do abono pelo aplicativo da carteira de trabalho digital ou pelo aplicativo do banco responsável. Os funcionários que irão receber o abono em maio, já terão direito ao novo piso do salário mínimo, que será de R$ 1.320. Agora, é só aproveitar e gastar da melhor maneira possível. Lembrando que o saque pode ser feito em qualquer caixa eletrônico conveniado ou o dinheiro movimentado pelo aplicativo do banco.

