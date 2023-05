APOSENTADORIA 2023: novas regras podem impactar vida do contribuinte

A aposentadoria é um sonho de todos os brasileiros que trabalham a vida inteira e quando chegam na idade de se aposentar querem um descanso, porém nem sempre essa época é como esperam, as vezes o processo é lento e demorado, e isso causa transtorno em algumas pessoas e no órgão.

O responsável por esse processo é o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Por isso, a nossa dica é para que as pessoas apresentem todos os documentos corretos na hora do pedido, isso será essencial para conseguir a tão sonhada aposentadoria.

Se você quer se aposentar em 2023, é necessário conhecer as regras desse ano para conseguir a sua.

confira as mudanças das regras 2023. Imagem: Jeane de Oliveira/ Noticiadamanha.com.br

Regras da aposentadoria 2023

Sabemos que todo ano algumas regras têm modificações e as regras estão cada vez mais com alterações gradativas, desde quando aconteceu a Reforma da Previdência, no ano de 2019.

Isso acontece para que as pessoas que vão receber a aposentadoria não sejam prejudicadas. Confira um pouco mais sobre a aposentadoria de 2023 e as novas regras.

Se aposentar por idade mínima progressiva

É importante destacar que essa modalidade da aposentadoria também teve algumas alterações nas regras, com isso, para que a pessoa consiga se aposentar esse ano, as mulheres agora precisam ter 58 anos e 30 anos de contribuições e os homens precisam ter 63 anos e 35 anos de contribuição.

Aposentadoria por pontos

Essa modalidade também sofreu alterações, é uma modalidade que a idade da pessoa é calculada ao tempo que ela conseguiu contribuir com o INSS. Neste ano, as mulheres precisam ter 90 pontos e 30 anos de contribuição (esse é o mínimo).

Já para os homens, eles precisam ter 100 pontos e 35 anos de contribuição, para ambos conseguirem se aposentar em 2023.

Um exemplo para você entender melhor: uma mulher tem 60 anos e contribuiu com 30 anos, a pontuação é de 90 pontos, ou seja, ela já consegue se aposentar por pontos.

Aposentadoria por idade mínima

Outra modalidade que devemos destacar é a por idade mínima que também teve mudanças. Os homens precisam ter 65 anos e contribuir por 15 anos. Já as mulheres precisam ter 62 anos e 15 anos de contribuição.

A mudança nessa modalidade é referente a faixa etária. Todas as novas regras e mudanças que aconteceram nas aposentadorias estão cada vez mais rígidas e difíceis para o público se aposentar.

Um exemplo disso é o tempo de contribuição que para os homens foi para 20 anos e para as mulheres 15 anos.

