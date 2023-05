O que acontece se parar de contribuir para o INSS? Perda de benefícios

Precisamos destacar primeiramente que não é por qualquer motivo que a pessoa para de contribuir com o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e que vai continuar tendo os benefícios.

Para quem não conhece, existe um período que se chama Período de Graça do INSS, é quando o contribuinte não está contribuindo com o INSS por algum motivo específico, mas continua tendo os direitos dos benefícios.

Durante esse tempo da graça, o segurado continua na qualidade de segurado e pode adquirir benefícios como:

Pensão por morte

Auxílio-doença

Aposentadoria por invalidez

Outros

Todo mundo passa por uma crise financeira ao qual em algum momento da vida as coisas ficam mais difíceis e, devido a isso, alguns segurados não conseguem manter a contribuição mensal com o INSS, por isso, é importante a pessoa saber um pouco mais e como funciona o período de Graça.

Por falta de conhecimento, algumas pessoas deixam acabar o período de graça e acabam também perdendo a qualidade do segurado.

Período de graça do INSS

Mesmo depois do segurado ter parado de contribuir com o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) ele ainda tem um período para continuar tendo acesso aos benefícios do órgão. Porém, dependendo da modalidade esse período pode mudar, veja abaixo:

Período de 12 meses para os trabalhadores de carteira assinada

Período de 6 meses para quem contribui na modalidade de contribuinte facultativo

Período de 3 meses para a pessoa prestar serviço militar obrigatório.

Precisamos informar que o direito aos benefícios ainda é prorrogado por mais 12 meses, ou seja, 1 ano caso de já terem sido feitas mais de 120 contribuições mensais ao órgão sem a perda da qualidade se segurado. Outra situação que também é possível prolongar por mais 1 ano é o caso de o segurado estar desempregado.

Carência dos benefícios

Para que a pessoa consiga depois disso voltar com a qualidade de segurado é preciso que as contribuições voltem e que seja cumprido um tempo de carência, que é um número mínimo de contribuições mensais necessárias para que o segurado tenha direito dos benefícios do órgão, só que esse cai para a metade do tempo normal para acessar cada benefício.

Em geral, devemos destacar que o tempo de carência é conforme o benefício. Um exemplo disso: é preciso 10 meses de contribuição ao INSS para conseguir ter acesso ao benefício salário-maternidade, é preciso também 12 meses de contribuição para ter acesso ao auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez.

Também é necessários 24 meses de contribuição para o auxílio-reclusão e 180 meses de contribuição para a aposentadoria por idade.

