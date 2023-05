Banco Central anuncia atualização do PIX que pode mudar tudo

O PIX é hoje a forma de pagamento mais utilizada em todo o Brasil e se tornou a preferida devido a praticidade, funcionalidade e agilidade em fazer pagamentos instantâneos. Tudo isso porque a pessoa não precisa mais ficar andando com dinheiro no bolso, não precisa ficar na correria de ter que ir até o local ou até a pessoa para fazer o pagamento, tudo pode ser feito pelo celular e em qualquer lugar e horário.

Porém, tudo que é para o bem também tem o lado negativo da situação, muitas pessoas estão se aproveitando para criar golpes online. Devido a isso, para conseguir aumentar a segurança o Banco Central anunciou que terá um reforço antifraude que vai passar a funcionar na operação a partir do dia 5 de novembro.

Eles querem disponibilizar campos específicos para gerar as notificações de fraude para que assim a pessoa consiga ser notificada, será possível também identificar crimes como falsidade ideológica ou uma “conta laranja”. Essa notificação vai servir como instruções para saber o que está ocorrendo e também para que as instituições marquem as chaves e usuários quando sempre acontecer uma suspeita de fraude na transação, tudo isso para evitar os próximos golpes.

Para complementar, eles desejam ampliar o conjunto de dados de segurança PIX que serão disponibilizados, assim os bancos podem consultar os dados para fazer a análise e detectar antifraudes das transações.

Mudanças no PIX

Como o Banco Central aumentou os dados disponibilizados, será ampliado também o limite de tempo em que esses dados ficaram disponibilizados. Hoje em dia, são disponibilizados também informações dos últimos 6 meses. Com a mudança que vai acontecer, serão disponibilizados dados de até 5 anos.

Segundo informações, a consulta vai ser feita pela instituição por meio da chave ou pelo usuário CPF/CNPJ, 24 horas por dia em todos os dias do ano. “O resultado dessas mudanças é tudo forma para combater o fraude, já que os bancos passarão a ter melhores subsídios para conseguir aprimorar todas essas ferramentas para detectar a fraude e trazer mais segurança aos usuários, disse Breno Lobo, consultor na Gerência de Gestão e Operação do PIX.

Essas medidas foram pensadas e desenvolvidas com o mercado, grupo estratégico de segurança (GE-SEG), que é formado no grupo fórum PIX. O prazo para fazer essa liberação das novas medidas foi altamente definida pelo Banco Central para o dia 5 de novembro.

Até lá, o Banco Central vai ter condições para aplicar essas mudanças nos sistemas e dos participantes do PIX.

Autoavaliação para instituições

Para aumentar mais ainda a segurança de todos os usuários do PIX, a autarquia vai passar aa exigir um questionário de autoavaliação em segurança dos bancos que desejam participar também do PIX com a assinatura do diretor responsável pela segurança cibernética. Tudo isso foi pensado para realmente garantir que todas as instituições fiquem dentro dos requisitos de segurança que foi denominadas pelo Banco Central.

