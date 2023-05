Instagram lança novidade que TODO MUNDO queria

O Instagram é hoje um dos aplicativos mais utilizados pelas pessoas e, desta vez, está surpreendendo a todos com uma das suas últimas atualizações. Algumas atualizações do aplicativo são bem recebidas já outras nem tanto assim.

E desta vez a novidade é sobre os carrosséis (que é a publicação da sequência de fotos que agora vai contar com a adição de música).

carrosseís de fotos com música. Imagem: Jeane de Oliveira/ Noticiadamanha.com.br

Mark Zuckerberg, que é o fundador da Meta fez um anúncio no dia 28 de abril e informou que essa função está disponível para uma lista pequena de países, e o Brasil está incluído.

Como sabemos, hoje todo mundo consegue postar uma foto única junto com uma música, e agora alguns países já poderão começar a postar uma sequência de fotos e com música.

O CEO do Instagram, Adam Mosseri, disse em seu perfil do Twitter que o mecanismo está em fase de testes, e também já está sendo aplicado no Brasil, Japão e Indonésia.

Veja também: Quando Facebook e Instagram se tornarão pagos? Entenda o assunto

Como irá funcionar a nova fundação do Instagram?

Conforme disse o executivo poderão ser adicionados até 90 segundos de música que faça parte da biblioteca de música do Instagram, ele ainda diz que a empresa já está trabalhando para liberar essa função para outros países, até atingir todos.

Zuckerberg também confirmou a informação em uma live do Instagram, e o fundador ainda disse que a companhia está estudando fazer um upgrade na função de “notas” da plataforma. E atualmente, ela conta com postagens em formato de texto, além dos emojis, tudo isso será distribuído em 60 caracteres.

Assim que as pessoas começarem utilizar a nova função eles poderão ver o nome da música e do artista, e logo abaixo vai aparecer o nome do perfil de quem fez o post. No início de 2023, algumas atualizações chegaram no app, como por exemplo, a notas, com frases curtas que podem ser visualizadas na parte de mensagens do aplicativo, conhecido popularmente como direct.

O texto fica disponível 24 horas e foi desenvolvido para incentivar a comunicação e interação entre os usuários.

Veja também: Meta libra assinatura de serviços: Instagram, Facebook e WhatsApp serão pagos?