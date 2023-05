Quem pode aderir ao NOVO SAQUE do FGTS HOJE; valor disponível

Por mais que no início deste ano saiu muita polêmica e comentário sobre o novo governo querer tirar a modalidade do FGTS saque-aniversário, ele ainda continua disponível para os trabalhadores, e devido a isso, quem nasceu no mês de maio e tem quantia no FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) pode realizar o saque.

Se você é trabalhador e optou por esse tipo de modalidade saiba que já está disponível. O prazo de retirada para o trabalhador que escolheu esse tipo de saque iniciou o primeiro dia útil de maio e termina no último dia útil do segundo mês seguinte.

Caso aconteça de o dinheiro não ser retirado durante esse período, o dinheiro retornará para a conta do FGTS no nome do trabalhador.

Saque-aniversário mês de maio

Desde o dia 02 de maio a modalidade saque-aniversário do FGTS já está liberado para os trabalhadores que nasceram em maio, o valor vai ficar disponível até o dia 31 de julho.

No início de cada mês, os empregadores depositam nas contas dos trabalhadores na Caixa Econômica Federal no nome dos empregados o valor que correspondente a 8% do valor do salário do funcionário.

O FGTS é formado por esses depósitos que são feitos mensalmente e os valores pertencem aos funcionários podem depois realizar os saques quando forem liberados.

Lembrando que o saque-aniversário é opcional, ou seja, é uma opção do trabalhador escolher essa modalidade ou não, caso contrário ele continua na modalidade de saque-rescisão.

Se caso o funcionário escolher a modalidade do saque-aniversário, ele perde o direito de sacar o valor total do Fundo de Garantia em casos de demissão sem justa causa, porém terá direito da multa rescisória de 40%.

Saque-aniversário vai acabar?

Até o presente momento não temos essa confirmação. Alguns economistas afirmam que o saque-aniversário pode sim beneficiar os trabalhadores no momento de dificuldade, pois é como se fosse uma renda extra retirada naquele determinado mês.

Entretanto, Luiz Marinho, que é o ministro do trabalho e emprego é contra a modalidade, pois na opinião dele o saque-aniversário não beneficia o trabalhador, porque quando ele escolhe essa modalidade ele não pode sacar o FGTS em caso de demissão.

O Governo Federal informou que vai levar essa pauta para o Congresso Nacional, sugerindo um projeto de lei para promover várias alterações relacionadas ao benefício para esses trabalhadores.

