ELES NÃO QUEREM que você saiba, mas estes são os 3 truques para aumentar a bateria do celular

Por mais avançado que os dispositivos móveis sejam ainda há alguns problemas persistentes. Bem como a duração da bateria do celular. Há alguns modelos que duram mais e outros menos. Entretanto, é possível aumentar ainda mais a duração da bateria do dispositivo com 03 truques práticos que podem ser feitos por qualquer pessoa! Entenda como funciona e o passo a passo completo.

Calibre sua bateria

Muitas empresas fabricantes de celulares sugerem essa opção. Nem todos os usuários sabem fazer corretamente ou sequer tentam. O passo a passo é bem simples. Consiste em zerar toda a carga do dispositivo, a fim de que ele fique praticamente zerado.

Ou seja, o usuário deverá carregar o dispositivo até que a bateria atinja 100%. E então, deverá fazer o seu uso até que descarregue completamente, a ponto que o dispositivo desligue sozinho.

Feito isso, deverá deixar o dispositivo carregando sem qualquer interferência por 4-7 horas dependendo da velocidade do carregamento. Após isso, poderá usá-lo como de costume.

Muitos especialistas recomendam essa técnica, a fim de reiniciar os ciclos de recarga e melhorar o desempenho da bateria do dispositivo.

Use o carregador original

Às vezes o carregador nativo do dispositivo acaba sendo danificado pelo tempo de uso e muitos usuários acabam optando por usar paralelos. Por mais que seja uma alternativa válida temporária, é algo que deve ser feito com bastante cuidado. Usar acessórios piratas pode colocar a saúde do dispositivo em risco, principalmente da bateria do celular.

Para evitar que a bateria sofra danos mais graves, é recomendado que não seja usado carregadores piratas e se for, que seja pelo menor tempo possível. E então, que sempre seja optado por carregadores originais da marca.

Se atente ao software

Caso o dispositivo acabe desligando com bastante frequência, é possível que não seja a bateria e sim o próprio software do aparelho que precise passar por atualizações. Desse modo, é recomendado que o usuário sempre mantenha o sistema operacional (Android ou iOS) atualizado evitando esses pequenos bugs.

Além disso, é recomendado sempre armazenar o dispositivo em lugares resfriados. Quando o dispositivo fica em lugares quentes é propício que a bateria sofra danos e acabe prejudicando o seu desempenho.

Ademais, essas dicas práticas com o auxílio do bom senso do usuário é o mais indicado para prevenir possíveis problemas na bateria do dispositivo móvel. As dicas acima servem para todos os modelos de celular. Visto que os mais modernos possuem baterias já otimizadas e com bons ciclos de recarga. Mas é sempre bom manter os bons hábitos.