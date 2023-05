Por que o Bolsa Família foi BLOQUEADO? Quem será a próxima vítima

Espera-se que nos próximos dias milhares de brasileiros tenham o cadastro suspenso do Bolsa Família. O motivo é a falta de atualização nos dados, suspeita de fraudes e sonegação de informações. Entretanto, o Governo Federal acabou de anunciar uma nova vítima dos bloqueios. Entenda quem é e fique atento ‘Todo cuidado é pouco’.

Bloqueios no Bolsa Família

Circulou pela internet que o Governo Federal estava suspendendo as contas a fim de cortar gastos. Entretanto, a grande verdade é que essas suspensões é com o intuito de retirar do programa as pessoas que não estão com os dados corretos e com isso acabam recebendo sem estar dentro dos requisitos.

Desse modo, acaba prejudicando as demais pessoas que realmente precisam receber. Portanto, o intuito do Governo Federal é democratizar o acesso ao programa, retirando as pessoas que não se enquadram no programa e preenchendo essas vagas com brasileiros realmente necessitados.

Visto que para participar do programa é necessário viver sob pobreza ou extrema pobreza. Portanto, a priori os brasileiros suspensos do Bolsa Família eram aqueles que vivam sob regime de família unipessoal sob fraude.

Além das famílias brasileiras que estavam com os dados desatualizados há anos no Cadastro Único. Pois isso possibilita a fraude de informações, bem como o preenchimento incorreto da quantidade de membros e renda mensal.

Novas vítimas do BLOQUEIO são anunciadas

Entretanto, um novo grupo de pessoas irão ser bloqueadas neste mês de maio. Porque as regras do programa foram alteradas e com isso surgiram novas regras para adesão ao programa. Lembrando que isso está envolto de tantos outros benefícios, como é o caso do adicional de R$ 150 as famílias que têm crianças entre zero e seis anos.

No mês de junho começará a ser pago o adicional de R$ 50 as famílias que têm membros entre oito e dezoito anos. Portanto, com o avanço no programa novas regras vão surgindo. Portanto, as famílias que descumprirem as regras abaixo poderão ter o cadastro suspenso.

Caso haja gestantes na família, a mesma precisa realizar constantemente o pré-natal;

Todos os membros da família precisam cumprir o calendário de vacinação;

Caso haja membros com até 07 anos, elas precisam realizar o acompanhamento nutricional;

Caso haja membros entre 4 e 6 anos, os mesmos precisam ter frequência escolar mínima de 60%;

Caso haja membros entre 6 e 18 anos, os mesmos precisam ter frequência escolar mínima de 75%;



Quando o cadastro do beneficiário é suspenso, é possível ir até o CRAS local a fim de verificar o motivo da suspensão e com isso solicitar o requerimento de abertura. Isso pode ser feito dentro do prazo de até 60 dias. Mas é recomendado ir o mais rápido possível para evitar perder o direito ao programa.