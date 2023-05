Aprenda a DESBLOQUEAR o cartão do Bolsa Família usando o celular

Por mais que seja possível realizar o saque sem cartão, todos os beneficiários do Bolsa Família recebem no conforto de seu lar o cartão Bolsa Família. Com ele é possível realizar saques e outros serviços financeiros. A fim de segurança, o cartão chega até o beneficiário bloqueado e é necessário realizar o desbloqueio. Veja como funciona e o passo a passo completo.

Como desbloquear o cartão do Bolsa Família | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Cartão Bolsa Família 2023

O Bolsa Família é o principal benefício de distribuição de renda dos brasileiros. Mensalmente o Governo Federal oferta parcelas de R$ 600 para os brasileiros inscritos e adicional de R$ 150 para algumas famílias específicas.

Não faz muito tempo que os brasileiros receberam o cartão do Auxílio Brasil, entretanto, com a mudança de Governo irá ser concluída a transição de programa e haverá uma nova emissão de cartões referentes ao Bolsa Família.

Entretanto, existem diferentes maneiras de conseguir sacar o dinheiro do benefício. Podendo realizar o saque sem cartão em uma agência da Caixa Econômica Federal, enviar o dinheiro para uma outra instituição bancária e realizar o saque em algum Caixa24Horas, etc.

Além disso, após a última atualização do Caixa Tem é possível realizar pagamentos pelo aplicativo, transferências Pix e muito mais. A Caixa está até mesmo ofertando algumas linhas de crédito para os seus clientes. Portanto, apenas em última instância muitos brasileiros acabam realizando o saque em espécie. Claro que é útil em várias ocasiões.

Portanto, espera-se que até a conclusão da migração aconteça o devido envio dos cartões e todos os brasileiros beneficiários recebam no conforto da sua casa. Logo após chegar, é recomendado desbloquear o mais rápido possível! Veja como fazer através do passo a passo completo.

Como desbloquear o cartão Bolsa Família?

Alguns bancos disponibilizam o desbloqueio através do aplicativo. Por enquanto não é possível realizar o desbloqueio pelo aplicativo do Caixa Tem, pelo menos não todos os usuários. Então, é necessário seguir o seguinte passo a passo.

Entre em contato com o Bolsa Família através do telefone 111 (pode acontecer filas);

Ao ser atendido, digite a opção 5 (cartão social e senha do cartão) e selecione a opção de desbloqueio

Finalize o requerimento com as informações repassadas.

Pronto! Em alguns casos será necessário ir até um dos postos da Caixa Econômica Federal ou Lotérica a fim de realizar o desbloqueio. É necessário levar os documentos pessoais em mãos. Lembrando que apenas do titular do benefício.

Portanto, espera-se que até o início do próximo semestre uma boa parte dos brasileiros já estejam com os seus devidos cartões em mãos e desbloqueado. Todo o procedimento é simples, fácil e prático.