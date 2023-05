DESLEIXADO E ARROGANTE! Como são os 12 signos no WhatsApp

O WhatsApp é um aplicativo que facilita a vida de qualquer pessoa, diariamente. Porém, sabemos que nem todo mundo age da mesma forma dentro dele e, no que diz respeito a isso, existe grande influência dos signos.

Afinal, os astros ajudam a moldar significativamente nossa personalidade, sendo fácil perceber que quem é desleixado na hora de responder as mensagens sempre é de um signo diferente daquela pessoa que responde tudo na hora e não liga para áudios longos, por exemplo.

E, de acordo com Cristiane Toledo, que é alquimista e astróloga na Alquimia do Ser, de fato é possível identificar o signo de uma pessoa somente pela forma como ela age ao lidar com seus contatos no “Whats”.

As características de cada signo podem ser notadas também no WhatsApp | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

A relação dos signos com o WhatsApp

Como em tudo na vida, no WhatsApp os signos também tendem a se comportar das mais diferentes formas, conforme explicado a seguir:

Signo de Áries

O ariano é naturalmente inquieto, e gosta de responder qualquer mensagem logo que a recebe.

Há, porém, um problema: por querer ser rápido, o nativo desse signo nem sempre pensa na resposta que está enviando.

Signo de Touro

A praticidade faz parte da rotina de Touro, por isso esse é um dos signos que prefere mandar respostas por áudio.

Mas, não se engane: os taurinos são do time que demora para responder.

Signo de Gêmeos

Os geminianos amam se comunicar, e estão sempre respondendo seus contatos da forma mais rápida possível.

Além disso, estão sempre iniciando conversas no WhatsApp.

Signo de Câncer

Um ponto muito positivo sobre o nativo de Câncer é que ele ama mostrar carinho também por meio de mensagens: o envio de figurinhas e palavras bonitas é comum para ele.

Até mesmo mensagens com receitas fazem parte da rotina: o canceriano gosta de receber e enviar esse tipo de conteúdo.

Signo de Leão

O leonino é vaidoso. Então, se a mensagem for sobre ele, a agilidade para responder será maior.

Fora desse contexto, porém, é comum que os contatos tenham que ter paciência.

Signo de Virgem

Organizado, o virginiano pode até visualizar a mensagem recebida, mas deixará para respondê-la depois, para não prejudicar sua agenda.

Esse “depois”, porém, pode durar muitas horas.

Signo de Libra

Embora use muito o WhatsApp para algumas finalidade, a pessoa de Libra tende a demorar um pouquinho para responder.

Isso porque a insegurança em relação à resposta estar boa o suficiente sempre se faz presente.

Signo de Escorpião

Entre os signos misteriosos, Escorpião sempre se destaca, e isso respinga também no WhatsApp.

O nativo desse signo prefere desabilitar visualizações e status.

Signo de Sagitário

O sagitariano costuma ser muito divertido na hora de responder, mas é preciso ter um pouco de paciência.

Afinal, os nativos desse signo costumam estar em muitos grupos e conversar, e demoram para responder tudo.

Signo de Capricórnio

O capricorniano foca em seus objetivos, e não no WhatsApp.

Logo, escolher ser muito prático nas respostas (quando tem tempo de responder), optando por áudios e até mesmo ligações.

Signo de Aquário

Embora goste muito da tecnologia de modo geral, o aquariano não dá muita atenção para o WhatsApp.

Quem quer uma resposta de alguém desse signo, portanto, deve caprichar na mensagem, de modo que ela atice a curiosidade.

Signo de Peixes

Peixes não ignora ninguém: ele é simplesmente um signo que não tem boa memória.

Ele também é um pouco atrapalhado: sempre envia mensagens e respostas para as pessoas erradas.

A rotina de cada pessoa também deve ser considerada

É importante lembrar que mesmo a pessoa nativa de um signo que está sempre no WhatsApp pode acabar demorando para responder, por exemplo.

Afinal, a rotina de qualquer pessoa também é composta por acontecimentos imprevisíveis, que podem deixar o uso deste app de lado por horas ou dias.

