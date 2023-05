Sintoma SILENCIOSO de câncer pode aparecer à noite; veja o que é a hiperidrose

O câncer é uma das doenças mais fatais do mundo, dificilmente alguém se recupera da doença caso o indivíduo só descubra quando ela já estiver em um estágio avançado. Por isso, é de suma importância todos ficarem ligados nos sintomas que o câncer pode dar quando está no início, caso seja descoberto logo, as chances de cura são grandes. E um dos sinais mais comuns, aparecem bastante durante a noite, saiba quais são e o que fazer caso você perceba algum deles.

Quais os sintomas mais comuns?

Embora na maioria das vezes os sintomas sejam silenciosos, a hiperidrose é um dos sintomas mais frequentes em alguns tipos de câncer, por isso, é preciso ficar atento quando esse sintoma aparece em alguma pessoa. Embora o termo seja tão técnico, na prática, é simples.

Significa suores noturnos, ele é tão frequente como a febre no final da tarde. Todos esses sintomas são bastante característicos de linfoma, de acordo com uma Associação especialista no assunto. O suor é tão intenso, que chega até mesmo a molhar a roupa das pessoas.

Além disso, há a presença de uma perda de peso sem explicação, além de fadiga intensa. Mas todos os sintomas não devem ser considerados de maneira isolada, é preciso ver o grupo de sintomas que um paciente está apresentando para poder dar o diagnóstico correto, por isso, o melhor a se fazer é procurar um médico para investigar a situação.

O que seria um linfoma não Hodgkin? E o que fazer?

Há vários tipos de câncer, alguns mais fatais que outros, o linfoma não Hodgkin é um câncer que sua origem acontece nas células do sistema linfático e após isso, ele já começa a se espalhar por todo o corpo de maneira desordeira. Lembrando que o linfoma pode aparecer em qualquer parte do corpo.

Isso por conta que o tecido linfático está presente em todo o organismo, contudo, esse tipo de câncer afeta principalmente o sistema imunológico, os sintomas principais são:

Aparecimento dos linfonodos em certas partes do corpo, como pescoço e axila;

Suor excessivo, principalmente durante a noite;

Febre, principalmente no final da tarde;

Coceira na pele;

Perda excessiva de peso.

Portanto, ao menor sinal da doença, procure de imediato médicos especialistas para que a causa seja investigada e caso de fato seja um câncer, que ele possa ser tratado o mais rápido possível. Uma vez que quanto mais rápido começar o tratamento, maiores serão as chances de cura do paciente.

