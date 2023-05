Pagamento EXTRA no final do ano para quem recebe Bolsa Família?

Desde o início do novo Governo os brasileiros beneficiários do Bolsa Família ficaram atentos aos novos valores e benefícios do programa. Até então dois adicionais foram implementados e espera-se que outros dois sejam adicionados até o fim deste ano. Entretanto, e acerca do 13° salário? Será verdade? Veja o que se sabe sobre o 13° salário do Bolsa Família e quem tem direito.

Bolsa Família retorna com força máxima

Neste mês de junho irá terminar de uma vez por todas a migração do Auxílio Brasil para o Bolsa Família. Com isso o programa contará com valores exclusivos e adicionais para os seus beneficiários.

Dos adicionais já existentes, encontram-se o de R$ 150 referente as crianças entre zero e seis anos e o Vale-Gás, que é pago em paralelo ao Bolsa Família, sem qualquer relação com o programa mas que possui alguns critérios em paralelo.

Portanto, a notícia sobre o 13° salário do Bolsa Família que será pago neste último mês do ano será negada. Visto que o Ministro Haddad afirmou que não há sequer a possibilidade que isso aconteça.

Não por falta de recursos, mas porque isso acaba mudando a visão dos brasileiros sobre o Bolsa Família. Desse modo o Bolsa Família é um benefício de renda para os brasileiros e não um salário em si.

E que o intuito do programa é que os brasileiros recebam sim o 13° salário, mas através do trabalho formalizado de carteira assinada. Assim conseguindo receber o 13° salário que é garantia de todo trabalhador.

Novos adicionais são confirmados

Portanto, além dos adicionais já confirmados encontram-se o valor referente a R$ 20-50 a mais que serão pagos as famílias que possuem membros entre sete e dezoito anos de idade. Lembrando que para a plena permanência no programa eles precisam estar dentro das regras estipuladas.

Outros benefícios estão sendo estudados para se interligarem ao Bolsa Família. Be como o Renda de Cidadania, pagando R$ 142 por pessoa. Qualquer dúvida adicional é recomendado entrar em contato com o Ministério da Cidadania ou CRAS local a fim de saber todos os detalhes sobre os benefício.

Podendo ser contatado através do telefone 111 ou através do site oficial da Internet. Caso prefira também é possível ir até a agência da Caixa Econômica Federal a fim de conseguir mais informações referentes ao programa.

Ademais, espera-se que até o fim deste ano novos adicionais serão implementados ao Bolsa Família e com isso mais e mais brasileiros serão beneficiados.