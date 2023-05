BARIÁTRICA tem riscos? Saiba quem pode fazer DE GRAÇA

Muitas pessoas estão acima do peso, por conta disso, acabam desenvolvendo inúmeras doenças e em casos mais graves, pode ocasionar até mesmo em óbito. Outras querem perder peso apenas por questões estéticas, uma vez que o nível de gordura não é tão exagerado. Mas em alguns casos, apenas exercícios físicos não conseguem resolver o problema e é nesse momento que o paciente precisa optar por uma cirurgia bariátrica, entenda como ela funciona e quais os riscos.

Como funciona uma cirurgia bariátrica?

Embora haja duas técnicas para a cirurgia, o intuito é o mesmo, reduzir o tamanho do estômago, pois ao fazer isso, o indivíduo vai precisar de menos comida para se sentir satisfeito e consequentemente, perderá peso. Vale lembrar que para que a cirurgia de fato tenha sucesso, é preciso ter um alinhamento entre ela e os exercícios físicos após o procedimento. As duas técnicas mais usadas são:

Bypass gástrico: Nessa técnica, o médico vai grampear uma porção do estômago do paciente, o que vai diminuir o espaço que ele terá disponível para guardar os alimentos, além disso, ele faz um pequeno desvio em uma porção inicial do intestino, isso irá permitir que mais hormônios da saciedade sejam liberados.

Sleeve: Essa técnica é basicamente igual a outra, ao menos em sua finalidade, todavia, não há um desvio do intestino. Além disso, o estômago é transformado em uma espécie de tubo, com cerca de 100 ml.

Todos esses procedimentos são feitos usando técnicas que tornam o procedimento menos invasivo, o que ajuda bastante na recuperação.

Quais os riscos e como conseguir a cirurgia pelo SUS

De acordo com um especialista, a cirurgia em si não apresenta grandes riscos para o paciente. Eles estão mais ligados a doenças que a pessoa já tinha antes da cirurgia, o que pode causar complicações durante o procedimento. Todavia, todos esses fatores são analisados de maneira criteriosa antes da bariátrica.

E sim, é possível conseguir a cirurgia totalmente gratuita pelo SUS, mas para isso, o paciente já deve ter passado por todas as etapas em prol de conseguir emagrecer e não ter tido êxito nelas. Além disso, é preciso seguir à risca alguns critérios, a saber:

Ter pelo menos 16 anos de idade;

Possuir o IMC maior ou igual a 40;

Possuir o IMC maior ou igual a 35 e ter comorbidades.

Caso o paciente cumpra todos os requisitos, ele será direcionado até a cirurgia, mas antes terá toda uma preparação, com exames, consultas e acompanhamento de perto por profissionais da área.

