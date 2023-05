R$ 50 bi aos usuários: como receber dinheiro do OnlyFans; entenda

O OnlyFans, que é uma conhecida rede social voltada especificamente para o conteúdo adulto, se tornou do conhecimento de muitas pessoas recentemente. Porém, trata-se de algo que já existe desde o ano de 2016, e que desde então tem mantido constante crescimento na América Latina.

Esse crescimento, por sinal, foi confirmado pela própria Amrapali Gan, que atua como atual presidente-executiva desta marca: a confirmação ocorreu no evento Web Summit Rio, sendo que a executivo afirmou claramente que o momento que o OnlyFans está vivendo não poderia ser mais animador, sendo o público latino parte essencial desse processo.

E, uma vez que a rede social está em franco crescimento, o faturamento de quem cria conteúdo dentro dela cresceu igualmente.

No ano de 2022, especificamente, os criadores de conteúdo conseguiram faturar pouco mais de R$ 50 bilhões, sendo todo esse valor obtido por meio da venda de assinaturas para os usuários.

Atualmente, aproximadamente 2 milhões de pessoas criam conteúdo dentro desta plataforma.

Como a remuneração é feita no OnlyFans

O OnlyFans tem grande parte do seu crescimento atrelado à quantia de dólares relacionada a esta rede social e, consequentemente, aos seus criadores. Lembrando que essa quantia está cada vez mais alta.

Desta forma, no mês de novembro do ano passado foi alcançada a marca de US$ 10 bilhões, o que corresponde a R$ 51 bilhões repassados para os influenciadores.

Vale frisar, mais uma vez, que hoje existem milhões de pessoas criando conteúdos para o OnlyFans e, de acordo com a própria presidente executiva dessa empresa, o pagamento é extremamente justo, no formato 80/20.

Isso significa basicamente que 80% das arrecadações, que são obtidas por meio das assinaturas, são repassadas aos influenciadores, deixando a empresa em si com o restante.

Gan também reforça o fato de que no OnlyFans simplesmente não há a reprodução de anúncios: todo o conteúdo pode ser aproveitado sem nenhum tipo de interrupção, sendo que a interação entre os criados e seus fãs acontece de forma direta.

Com todos esses números e informações interessantes, espera-se que o crescimento de 2023 seja aproximadamente de 115%, quando comparado a 2022.

O que o OnlyFans tem a dizer a respeito da segurança na plataforma

Poucas pessoas sabem, mas o OnlyFans também é conhecido por aceitar influencers de outros segmentos em sua base, além daqueles de conteúdos adultos.

Porém, no ano de 2021, essa rede social ganhou destaque ao ser acusada de aceitar menores de idade postando vídeos e fotos. No ano seguinte (2022) chegou ao site da BBC a notícia de que encontrar esses conteúdos nem mesmo era uma tarefa difícil.

O OnlyFans se pronunciou a respeito, garantindo que um de seus principais pilares é a segurança. Inclusive, no evento realizado no Rio de Janeiro, a presidente-executiva da marca reforçou que existem processos muito rígidos para controlar perfis e conteúdos.

