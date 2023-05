Gás de cozinha está mais caro; descubra quanto

O gás de cozinha é um dos produtos mais usados em todo o país. Todas as casas precisam ter no mínimo 01 botijão de gás. Por isso a alta em seu valor acaba prejudicando muitos brasileiros. Tanto que no ano passado quando ocorreu a elevação no preço dos botijões de 13kg, o Governo Federal lançou o Vale-Gás e auxiliou milhões de brasileiros. Nesta semana o gás de cozinha aumentou o seu preço em 11,9% e sua elevação significou alguns conflitos no país. Entenda o que aconteceu e como irá funcionar.

Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Gás de cozinha sofre aumento no país

Desde segunda-feira, 1, o gás de cozinha sofreu o aumento de 11,9% em alguns estados brasileiros. Isso porque a taxa única do ICMS acabou sendo alterada. O tributo irá passar de R$ 14,60 para R$ 16,34 em mais de 20 estados brasileiros.

Essa alteração irá impactar diretamente 21 estados brasileiros, e será referente ao botijão de 13 kg, o modelo de gás mais usado no Brasil. Até então, cada estado cobrava um preço diferente com base na ICMS de cada federação brasileira.

Entretanto, agora cada região terá valores diferentes. Com a média de cobrança de R$ 1,2571 na maior parte do país. Lembrando que essa diferença de preços irá impactar diretamente na vida das famílias de baixa renda.

Portanto, é importante que as famílias afetadas tenham inscrição ativa no Cadastro Único. Com isso poderá solicitar o benefício do Vale-Gás. Cujo financia entre 50% a 100% do gás de cozinha. Muitas famílias são beneficiadas com isso a cada bimestre do ano.

Preços surpreendem brasileiros

Os preços variam bastante de estado para estado. É válido lembrar que em nenhum estado foi registrado valores inferiores a R$ 100. O mais baixo que se é encontrado é em Alagoas, Espírito Santo e Maranhão. Os valores mais altos são encontrados na região sudeste.

Veja abaixo os valores por estado

Acre – R$ 120,34

Alagoas – R$ 101,24

Amapá – R$ 115,49

Distrito Federal – R$ 101,38

Espírito Santo – R$ 101,40

Goiás – R$ 111,06

Maranhão – R$ 103,87

Mato Grosso – R$ 124,90

Mato Grosso Do Sul – R$ 104,04

Minas Gerais – R$ 110,84

Roraima – R$ 129,91

Santa Catarina – R$ 122,77

Amazonas – R$ 124,63

Bahia – R$ 111,32

Pará – R$ 113,44

Paraíba – R$ 111,20

Paraná – R$ 106,61

Pernambuco – R$ 97,86

Piauí – R$ 109,40

Rio De Janeiro – R$ 95,10

Rio Grande Do Norte – R$ 111,36

Rio Grande Do Sul – R$ 107,61

Rondônia – R$ 124,18

Ceará – R$ 109,44

São Paulo – R$ 105,22

Sergipe – R$ 100,46

Tocantins – R$ 122,07

Portanto, espera-se que daqui para o fim do ano os preços se estabilizem e fiquem na média do início do ano. Entrementes, tudo indica que os preços vão se manter estáveis e provavelmente não chegarão a valores inferiores a R$ 100 neste ano.