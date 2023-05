FGTS libera novo saque de R$ 2.900 HOJE para os brasileiros

Todo trabalhador formal possui uma espécie de ‘poupança obrigatória’, que é popularmente conhecida como FGTS, que é o Fundo de Garantia que os trabalhadores possuem. Ele é alimentado mensalmente, com 8% do salário do trabalhador. O valor que fica guardado não pode ser sacado a qualquer momento, somente em ocasiões específicas, uma vez que a função dele é servir como uma espécie de dinheiro para emergência. Por conta disso, nos últimos meses, o governo está limitando tanto o uso do valor guardado para determinados fins. Agora, confira o novo saque que foi liberado de até R$ 2.900

O saque liberado é proveniente de quê?

O saque diz respeito ao valor disponível no saque-aniversário, que é uma das possibilidades que há do trabalhador sacar o FGTS. Digamos que seja a opção que mais agrada a todos, já que nas demais possibilidades, a legislação diz que é preciso que seja por demissão sem justa causa ou em caso de doença grave.

O valor retirado pode ser recebido pela Caixa Econômica Federal, o banco em questão é que realiza toda a administração do valor. Lembrando que por padrão, nenhum trabalhador tem a opção de saque-aniversário ativada, contudo, por intermédio do site ou do aplicativo, a mudança pode ser realizada, mas é preciso bastante cautela antes de fazê-la.

Uma vez que ao optar por ela, o trabalhador acaba perdendo o direito de receber o valor integral presente no fundo caso ele seja demitido sem justa causa, todavia, ele ainda consegue receber o valor da multa rescisória que é de 40%. E essa atitude, a depender da situação, pode deixar o trabalhador em maus momentos.

Como realizar o saque-aniversário?

O saque-aniversário permite que uma vez no ano, mais precisamente no primeiro dia útil do mês no qual o funcionário faz aniversário, ele possa sacar uma parte do valor presente em seu FGTS. Cada trabalhador tem até três meses, a contar do primeiro, para sacar o valor. Caso ele não saque nesse período, terá que aguardar o outro ano.

Para quem nasceu em maio, poderá sacar o valor até o dia 31 de julho. Lembrando que cada pessoa pode sacar um valor diferente, tudo vai depender do valor que ele tem disponível em sua conta do FGTS, que pode ser acrescido ou não de uma parcela fixa, sendo que o valor total pode ser de até R$ 2.900.

Por fim, caso a pessoa queira voltar para a modalidade do saque-rescisão, é preciso esperar 24 meses para reverter a escolha.

