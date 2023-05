Mensagem ATERRORIZANTE do INSS apareceu para você? Veja o que fazer

Várias pessoas estão recebendo uma mensagem negativa do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) que é um indeferimento instantâneo de benefícios, infelizmente está acontecendo isso, por mais que sejam juntados documentos para reconhecer esses períodos rurais, urbanos ou até mesmo especiais, o INSS tem negado o pedido de aposentadoria muito rápido, sem ter feito a análise.

Isso está prejudicando várias pessoas porque essa análise de pedido está sendo conferido por uma inteligência artificial, e ele considera apenas os dados já cadastrados no CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais).

O intuito de ter uma inteligência artificial é na tentativa de diminuir as filas de requerimentos do INSS, porém, percebe-se que isso não tem funcionado. Diversas pessoas estão voltando para o fim da fila, e assim o segurado deve apresentar novamente outro pedido de aposentadoria, e acaba demorando o dobro do tempo, porque volta a fazer as mesmas coisas.

Segurados estão recorrendo a ajuda da justiça. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Inteligência artificial do INSS

O sistema que a inteligência artificial usa para analisar tem aumentado a judicialização das demandas previdenciárias. Infelizmente esse cenário está crítico, já que o INSS não está analisando da forma como deveria e prejudicando as pessoas, assim a única alternativa que sobra e pedir ajuda ao Judiciário.

Solução para os casos indeferidos

Todo mundo está ficando desesperado com isso que está acontecendo, pois esperam a vida toda para finalmente chegar na aposentadoria e ter um descanso e tem que passar por essa turbulência. Por isso, se caso isso aconteceu com você pode tentar solucionar o caso pelo ajuizamento de um processo judicial para que a própria justiça faça essa análise.

Também devemos informar que tem temas que a via administrativa é mais favorável do que a via judicial, um exemplo disso é a análise da miserabilidade na concessão do benefício assistencial o reconhecimento do período rural prestado antes mesmo dos 12 anos de idade.

A nossa dica é para que antes de entrar com a ação para discutir sobre isso, tem a possibilidade de impetração de mandado de segurança para que o órgão (INSS) possa reabrir esse processo administrativo e análise da documentação.

Não podemos deixar de mencionar que o indeferimento automático de benefícios pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) é considerado um ato ilegal.

