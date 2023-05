Empresas tem até esta data de 2023 para pagar o ABONO SALARIAL a TODOS

Por mais que esteja distante ainda, milhares de brasileiros já fazem planos com o 13º salário e ficam imaginando quando esse pagamento irá começar a acontecer. O 13º salário é um adicional que é pago aos trabalhadores de carteira assinada, ou seja, é um direito, e deve ser pago anualmente no final do ano.

A ideia final é que um salário dobrado como gratificação para as festas do final do ano e que também possam ter uma folga orçamentária. Mas o que todos querem saber, a partir de quando o empregador pode fazer o pagamento do 13º salário?

Tudo irá depender de como o empregador irá fazer esse pagamento, ele pode fazer em uma única vez ou dividir em duas parcelas. Se por acaso onde você trabalha o pagamento for feito de uma única vez, conforme as leis indicam é que esse pagamento deve ser feito até o dia 30 de novembro. Por mais que a empresa já tenha o dinheiro em conta eles não tem como obrigação pagar antes dessa data.

Agora se caso a empresa onde trabalha decidir que o pagamento desse abono será feito em duas parcelas, por lei a regra fica diferente da outra, assim os funcionários devem receber a primeira parcela entre o dia 01 de fevereiro e 30 de novembro. A segunda parcela precisa estar na conta de cada trabalhador até no máximo dia 20 de dezembro, que é alguns dias antes das comemorações do Natal e do ano novo.

Por isso, não podemos deixar de destacar que existe uma variação entre as empresas sobre esse pagamento do 13º salário, pois algumas já pagam logo no início do primeiro semestre do ano, a primeira parcela. Caso você queira saber sobre a sua, precisa entrar em contato e pegar as informações.

O 13º como dito acima, é um direito de todos os trabalhadores que atuam com carteira assinada em nosso país. Também não podemos deixar de mencionar que o valor do 13º varia de acordo com o salário que você recebe na sua empresa, não existe um valor estabelecido igual para todos.

Se acontecer de você não receber o 13º salário dentro do prazo que a lei explica precisa procurar a empresa para saber o que ocorreu, e se não tiver retorno e não receber pode entrar com uma ação na justiça pelos seus direitos.

