NOVO concurso para o Ministério do Meio Ambiente: 600 vagas disponíveis

Quem está em busca de um novo concurso pode comemorar: por meio de concursos específicos, a Funai e o Ministério do Meio Ambiente irão liberar um total de 600 vagas.

A expectativa é que tudo aconteça ainda nos próximos meses, sendo que 98 vagas são do próprio Ministérios do Meio Ambiente (e Mudança do Clima), e as 502 restantes são da Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas), sendo que os cargos abrangem as escolaridades compostas pelo Ensino Médio e pelo Ensino Superior.

Qualquer pessoa que sonhe em fazer carreira no setor público, portanto, deve prestar máxima atenção a essa oportunidade. Porém, vale a pena se preparar desde já, uma vez que, uma vez publicada a portaria, o prazo relacionado à publicação do edital de abertura propriamente dito será de no máximo 6 meses.

Na falta de somente um novo concurso, dois foram anunciados | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Aproveitar um novo concurso para ingressar no cargo dos sonhos será possível

No último dia 2, terça-feira, foi divulgada pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos a portaria que autoriza a realização de concursos com a finalidade de preencher todos os cargos em aberto nas instituições acima citadas.

Ou seja: quem estava em busca de um novo concurso do qual pudesse participar, agora conta com duas grandes possibilidades.

As vagas em aberto no Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas são voltadas a quem possui nível superior e queira atuar como analista ambiental.

Na Funai, por outro lado, as mais de 100 vagas disponíveis incluem o preenchimento dos cargos de agente em indigenismo (é exigido nível médio de escolaridade), sendo as demais voltadas para o nível superior.

Essas últimas vagas são:

Psicólogo;

Engenheiro Florestal;

Administrador;

Sociólogo;

Antropólogo;

Assistente Social;

Arquiteto;

Engenheiro Agrônomo;

Economista;

Bibliotecário;

Estatístico;

Contador;

Indigenista Especializado;

Geógrafo.

Também serão contratados técnicos em Comunicação Social e em Assuntos Educacionais.

Os editais para os novos concursos podem ser publicados a qualquer momento

Como informado acima, uma vez publicada a portaria, o edital de abertura propriamente dito deve ser publicado em no máximo 6 meses. Aliás: os editais, uma vez que não se trata somente de um novo concurso, mas sim de dois.

A própria Funai e a pasta do Meio Ambiente serão responsáveis não só por essa publicação, mas também, e principalmente, pela seleção dos candidatos. As provas, por sua vez, se tudo correr como o esperado, deverão ser aplicadas em até 2 meses, após os editais se tornarem do conhecimento público.

Em resumo: se a publicação não acontecer, a portaria deixará de ter efeito, bem como a dotação orçamentária necessária para a realização dos processos seletivos.

Por fim, vale frisar que os concursos públicos são feitos como forma de preencher vagas em órgãos públicos, dando oportunidades para pessoas especializadas e garantindo que a população terá acesso a serviços de qualidade.

Isso, claro, sem citar o fato de que tais concursos ajudam diretamente a economia brasileira, uma vez que gera diversos empregos.

