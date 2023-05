Bolsa Família: qual é o dia que o dinheiro cai na conta?

O pagamento do Bolsa Família terminou há alguns dias, mas os beneficiários já estão se programando quanto ao pagamento deste mês de maio, uma vez que geralmente, as datas mudam, mas algo é fato: eles ocorrem nos últimos 10 dias úteis de cada mês. Todavia, a depender das datas festivas que irão ocorrer no período, é possível mudar um pouco isso, por isso, a importância de todos os dias verificar a data correta a depender do NIS, veja o cronograma completo.

Qual será o valor do Bolsa Família para maio?

O valor do Bolsa Família, será pelo menos de R$ 600, já que é o mínimo para qualquer beneficiário, todavia, a depender da quantidade de membros e também da quantidade de crianças presentes, esse valor pode aumentar ainda mais. Chegando a cerca de R$ 900, o que é um valor incrível se comparado com os demais anos.

Desde a implantação do benefício, esse é um dos maiores valores já ofertados para os beneficiários, já que ele está prezando pela equidade, ou seja, de acordo com a realidade de cada pessoa, ela será ajudada. Fora isso, há outros benefícios por fora, como o vale gás e também a isenção em concursos públicos, por exemplo.

Mas devido as grandes novidades presente no Bolsa Família, aumentou também a rigidez para fazer parte do programa, sendo necessário que cada pessoa cumpra à risca as regras e confirme todas elas, a cada dois anos, sob pena de ser retirada compulsoriamente da folha de pagamentos.

Veja também: “Benefício Indeferido”: Entenda O Que Isso Quer Dizer No INSS E…

Qual o cronograma do Bolsa Família para maio?

Quem tem o NIS com final 1 receberá no dia 18 de maio;

Quem tem o NIS com final 2 receberá no dia 19 de maio;

Quem tem o NIS com final 3 receberá no dia 22 de maio;

Quem tem o NIS com final 4 receberá no dia 23 de maio;

Quem tem o NIS com final 5 receberá no dia 24 de maio;

Quem tem o NIS com final 6 receberá no dia 25 de maio;

Quem tem o NIS com final 7 receberá no dia 26 de maio;

Quem tem o NIS com final 8 receberá no dia 29 de maio;

Quem tem o NIS com final 9 receberá no dia 30 de maio;

E quem tem o NIS com final 0 receberá no dia 31 de maio.

Por fim, muitos estão com medo dos cortes que estão ocorrendo na folha de pagamento do Bolsa Família, todavia, não há a necessidade de se preocupar quanto a isso, uma vez que se a pessoa estiver toda regularizada, não terá chance alguma de ser retirada do programa social.

Veja também: Primeira Semana De Bolsa Família Tem Antecipação Confirmada Pelo Governo?