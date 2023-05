Você pode ganhar R$ 1.998! Decisão do governo Sarney foi esquecida por muito tempo

Muitas pessoas não sabem, mas podem estar aptas a receber uma boa quantia em dinheiro, por conta de um artigo da Constituição Federal que foi promulgado no governo Sarney, e se mantém vigente até hoje.

E, ao contrário do que muitos podem imaginar, não se trata de um auxílio, por exemplo, mas sim de pagamentos que podem ser desbloqueados por algumas pessoas.

Se antigamente esse artigo era aproveitado somente para o benefício dos ricos, agora poderá ser benéfico para qualquer pessoa, e tudo funciona por meio do seguinte processo: uma ferramenta, prevista na Constituição, permite que o brasileiro multiplique seu dinheiro.

E tudo isso sem haver insegurança, em relação a se tratar de um golpe: a regulamentação é feita diretamente pela carta magna do nosso governo, não sendo à toa que, desde a década de 80, muitas empresas utilizam essa funcionalidade.

Basicamente, quanto mais dinheiro investe, mais a pessoa pode multiplicar: até quem começa com pouco pode receber R$ 1.998.

Herança do governo Sarney pode melhorar a vida financeira de muitas pessoas | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como um artigo do governo Sarney pode ajudar o brasileiro a ter mais dinheiro

O artigo 100, que consta na Constituição Federal, é aquele ligado às dívidas que o governo possui, com empresas e com os cidadãos. E, claro: qualquer pessoa que entre com um processo para receber esses valores, sabe que precisará aguardar por tempo indeterminado.

O lado bom desse contexto é que, quanto mais tempo demora para o pagamento ser feito, maior será o dinheiro recebido, mas nem todas as pessoas estão dispostas a aguardar tanto.

É comum que os mais apressadinhos busquem alternativas nesse sentido, e é aí que está o segredo: muitas corretoras adquirem os títulos das respectivas dívidas, repassando-os aos clientes.

Assim, todos ganham: quem precisa receber o dinheiro, as seguradoras, e quem gosta de investir com uma margem de riscos menor: desde o governo Sarney, o dinheiro investido pode ser multiplicado em mais de 300%, sendo o Governo Federal o pagador (que dificilmente dará calote em alguém).

O recomendado, claro, é que a pessoa interessada comece a investir com pouco dinheiro, para adquirir mais segurança e não se comprometer financeiramente. Mas, mesmo assim, os retornos mensais podem ser satisfatórios.

Mas, é preciso se atentar a outro detalhe: esses títulos se esgotam em uma velocidade absurda junto às corretoras. Porém, para a felicidade de muitas pessoas, novos lotes serão liberados, com rentabilidade de pelo menos 200%.

Novas oportunidades de investimento chegarão ainda em maio

A Empiricus Investimentos é, atualmente, a única corretora por meio da qual é possível obter os títulos acima citados, sendo que exatamente no dia 8 de maio outros lotes se tornarão disponíveis.

Para não se esquecer dessa data tão importante, é recomendado que as pessoas interessadas acompanhem de perto o site e as redes sociais da empresa, para serem avisadas em primeira mão.

Aliás: se cadastrar para ter acesso aos alertas é uma tarefa fácil e completamente gratuita.

