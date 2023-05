Atualização do WhatsApp: conversas em grupo NUNCA MAIS serão as mesmas

O WhatsApp é um dos aplicativos mais usados em todo o mundo, por intermédio dele, a maneira na qual as pessoas se comunicam mudou bastante. Anteriormente, era preciso enviar um e-mail, por exemplo, mas com o advento da tecnologia e com o avanço dos celulares, esse aplicativo conseguiu mudar o cenário com essas mensagens instantâneas, ou seja, assim que alguém envia uma mensagem a outra já visualiza e agora, uma atualização focada em grupos promete surpreender a todos, confira.

A importância dos grupos no WhatsApp

Se foi o tempo que o WhatsApp servia apenas para conversas entre amigos, após alguns meses, foi implementado uma função que era de forma grupos com vários contatos, os grupos poderiam ser para várias finalidades, grupos escolares, de família ou até mesmo do trabalho. Dessa maneira, deu para unificar a comunicação em um só lugar.

Após o sucesso dos grupos, também algumas mudanças foram adicionadas, como um maior número de membros e também a possibilidade de realizar chamadas com todos os participantes. Mas com o intuito de sempre atender a demanda dos usuários, a empresa sempre traz novas atualizações.

E com o passar do tempo, a empresa viu que algo incomodava alguns usuários nos grupos, isto é, quando eles saiam dele, todos recebiam uma notificação acerca disso. Até que foi implementada a função para qualquer usuário sair de maneira ‘secreta’ e ninguém receber notificação alguma.

A nova atualização promete facilitar a comunicação

Diante tudo que foi exposto, já dá para perceber que a empresa que cuida do WhatsApp está preocupada em sempre atender os seus usuários, com isso, mais uma atualização foi lançada, também envolvendo grupos. Os usuários do sistema iOS e quem usa o WhatsApp Web já podem desfrutar da atualização, por sinal.

A atualização consiste em a miniatura do rosto de cada usuário ficar presente dentro da conversa do WhatsApp, basicamente, se você usa foto de perfil, ao lado do seu nome, haverá como ver a imagem do seu rosto, o que vai facilitar bastante o seu reconhecimento pelos demais membros do grupo.

Agora, é só esperar a atualização passar pelo crivo dos usuários, após isso, ela será implementada para todos os sistemas, seja Android, iOS ou o próprio WhatsApp web. Lembrando que essa é apenas uma das várias outras atualizações que serão realizadas pelo WhatsApp. Recentemente uma atualização envolvendo os dados dos usuários veio à tona, muitos não gostaram, por conta disso, provavelmente, a empresa deverá rever esse assunto.

