Terceiro tracinho do WhatsApp vai denunciar usuários “maldosos”

O WhatsApp é uma das plataformas que mais traz inovações para os seus usuários. A visualização oculta, por exemplo, é uma das novidades que têm conquistado cada vez mais pessoas. A bola da vez é o terceiro tracinho de confirmação, o qual deve ser implementado em breve. Mas para quê ele servirá, afinal de contas?

WhatsApp deve lançar terceiro tracinho em breve no aplicativo – Foto: arquivo/Edição/Notícia da Manhã.

Terceiro tracinho do WhatsApp; para que servirá?

Muitas pessoas navegam de modo anônimo no WhatsApp, mas todas elas sentem falta de saber quando alguém está online ou quando o contato recebeu sua mensagem. Afinal de contas, os dois tracinhos azuis de confirmação só aparecem para quem não está tentando escondê-los também.

Isso quer dizer que, dentro do aplicativo, quando alguém esconde suas informações, também não pode ler ou identificar as informações dos outros. Porém, em breve haverá uma mudança: a adição de terceiro traciono nas mensagens, mas poucos sabem para que ele servirá. Afinal, ainda é algo bastante novo.

Veja também: Transfira suas conversas no WhatsApp sem precisar do Google Drive

Estes são os recursos anônimos que o mensageiro oferece:

Atualmente, o WhatsApp oferece os seguintes recursos anônimos para os usuários que querem navegar com total privacidade:

1 – Esconder a confirmação de leitura (também não permite ver a dos outros);

2 – Esconder o status online (também não permite ver o status de outros contatos);

3 – Esconder visualização de status (também não mostra quem visualizou os seus);

4 – Enviar mensagens que se autodestroem após serem vistas;

5 – Apagar mensagens para todos;

6 – Retomar mensagens que foram apagadas por engano (em poucos segundos).

Estas são apenas algumas das funções do WhatsApp que permitem mais privacidade, além das ferramentas de segurança que o aplicativo dispõe. Lembre-se de que qualquer atividade suspeita deve ser denunciada para o suporte do aplicativo.

Veja também: WhatsApp bloqueado para SEMPRE: confira a lista de celulares

Afinal, e os três tracinhos novos do WhatsApp?

Agora, retomando o assunto central deste texto, para que servirão os três tracinhos, ou melhor, o tracinho adicional de confirmação? Já há algum tempo a plataforma flerta com essa possibilidade, conforme exposto por outros portais especializados no assunto, como o WABetaInfo, por exemplo, que sempre publica notícias sobre as novidades da versão beta do software.

No entanto, ao que tudo indica, o terceiro tracinho será implementado definitivamente. O objetivo da adição mostrará quando uma mensagem foi printada.

Isso quer dizer que você saberá se alguém “fotografou” sua mensagem e a salvou como print dentro do aparelho. Dessa forma, o WhatsApp possibilita uma nova informação de privacidade para todos os que utilizam o aplicativo.

O print é uma abreviação do termo “printscreen”, que quer dizer “captura de tela”. A confirmação de um print já existe em outro aplicativo da Meta, empresa responsável pelo Instagram e pelo Facebook, além do WhatsApp.

Dentro do Instagram, há a informação de que uma mensagem de visualização única foi printada. No entanto, ainda não existe uma data de lançamento para o mensageiro, mas tudo indica que será logo.