Seu WhatsApp pode ser “roubado”, caso use o novo recurso

A cada nova semana, mais informações sobre o WhatsApp são reveladas para o público. Na verdade, a Meta permanece em constante atualização em um dos seus principais aplicativos. Hoje, o mensageiro já ganhou status de rede social, na análise de muitos especialistas em tecnologia, por exemplo.

Uma das novas atualizações trouxe a possibilidade de conectar a mesma conta do WhatsApp em até cinco celulares diferentes. A novidade deixou muitos usuários felizes com essa possibilidade de mais conexões, no entanto, também acendeu um alerta para a segurança da sua conta.

Profissionais que trabalham na área de cibersegurança apontam para a necessidade de manter a atenção em alta com esse tipo de situação. Fato é que golpistas e criminosos podem se aproveitar da distração para acessar as informações da sua conta.

Novo recurso do WhatsApp pode facilitar a vida dos criminosos que roubam informações dos usuários dentro da plataforma; entenda como você pode se proteger disso – Foto: edição/Notícia da Manhã/ arquivo.

Por que a novidade do WhatsApp é perigosa?

Na verdade, a novidade que o WhatsApp apresentou não essencialmente perigosa, mas abre brecha para que pessoas mal-intencionadas pratiquem crimes. Afinal de contas, o acesso de outros celulares à mesma conta do aplicativo se dá através de QR Code, da mesma forma que acontece com o WhatsApp Web.

Isso quer dizer que se um vírus ou spyware instalado por engano no seu aparelho capturar a imagem, outra pessoa terá acesso direto na sua conta e às informações que estão guardadas nela. Basta um simples print, ou seja, um mecanismo malicioso bem simples, para obter esse tipo de informação.

Veja também: Terceiro tracinho do WhatsApp vai denunciar usuários “maldosos”

O que um golpista pode fazer com essa informação?

Em posse da sua conta, qualquer criminoso pode se passar por você e conseguir dados de seus contatos, especialmente os mais íntimos. Além disso, pode ter acesso a fotos e conteúdo que possibilitem extorsão mediante chantagem.

É possível acessar informações de pagamento, dados de localização e vários outros que são sensíveis e colocam sua integridade em risco. Por isso, é importante saber como evitar essa situação delicada.

Como se prevenir de invasões no WhatsApp?

A maneira mais indicada para se proteger de criminosos dentro do WhatsApp ou de outras redes sociais é se precaver diretamente nos conteúdos que compartilha pelo aplicativo.

Evite salvar dados de contas bancárias e informações sensíveis. Não armazene imagens e vídeos comprometedores, fique de olho nas capturas de tela e sempre confira quais são os aparelhos conectados à sua conta.

Veja também: Libere seu WhatsApp em vários aparelhos ao mesmo tempo

Para conferir a informação, siga os passos abaixo:

Passo 1 – Abra o WhatsApp e vá ao menu, tocando nos três pontinhos;

Passo 2 – Abra as configurações e toque em “Aparelhos conectados”;

Passo 3 – Confira todos os dispositivos que estão acessando sua conta naquele momento;

Passo 4 – Desconecte qualquer aparelho estranho.

Tenha cuidado e permaneça atento com suas informações.