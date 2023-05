DE OLHO NA MULTA: nova lei da placa já está valendo

Para quem é motorista precisa sempre estar atento nas mudanças de trânsito e o que está acontecendo com as leis. As normas sobre placa de identificação veicular tiveram uma modificação nesta última quarta-feira (27) através da Lei 14.562/23. Como é algo novo tem gerado repercussão e dúvidas sobre os motoristas, principalmente pelas informações que passam nas redes sociais, onde ninguém sabe qual é a informação verdadeira.

É importante ressaltar que um desses textos afirma que ao dirigir sem uma ou duas placas agora será considerado “adulteração de sinal identificador de veículo”, é um crime previsto no Código Penal, onde detecta a pena segundo o Artigo 311, prisão de 3 a 6 anos.

Mas é importante ressaltar que ao rodar sem placa porque perdeu ou foi furtado e teve que fazer essa retida não é crime. Essa prática é considerada infração gravíssima e gera multa no valor de R$ 293,47 e mais sete pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e também a remoção do veículo.

Mudança de lei da placa

Houve uma alteração através da nova lei que foi remover a palavra “automotor” do Artigo 311 para colocar outras categorias de veículos como semirreboques e reboques, e devido a isso a Justiça estava deixando de considerar crime de adulteração de sinal identificador quando o veículo envolvido não estava motorizado.

O objetivo principal da Lei 14.562/23 é evitar o roubo de carga, porém agora com essa mudança ela se entende também para o reboque e implementos. O que causou a desinformação foi também adulterar o sinal identificador passou a ser crime inafiançável.

O escritor e membro do Contran, Marco Fabrício Vieira explicou que “O delegado pode fixar fiança para crimes para pena máxima e que não seja maior que 4 anos, o que não é o caso. Contudo, essa fixação de fiança pode ser pelo juiz em qualquer fase do processo, enquanto a sentença condenatória não for definida pelo Artigo 311 do Código Penal”.

Crime

Com essa mudança que ocorreu na placa vai ampliar de fato os sujeitos que podem ser responsabilizados pela fraude veicular. Porém a pena vai continuar sendo de 3 a 6 anos para quem estiver envolvido, se caso essa prática criminosa estiver junto com uma atividade comercial ou também industrial, a pena pode ser de 4 a 8 anos e mais multa.

