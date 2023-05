PIX será rastreado a partir de agora! GOLPES devem acabar?

Desde quando o PIX foi lançado realmente ajudou milhares de pessoa em seu dia a dia em relação aos pagamentos, pois se tornou o mais popular do Brasil, no entanto, do mesmo jeito que é bom também tem dado dor de cabeço para os brasileiros devido a prática de roubo de dados e de informações, e isso está causando grandes prejuízos.

Infelizmente, hoje em dia o que mais vemos são criminosos enviando links falsos para as vítimas para tentar pegar dados financeiros e pessoais e assim a conta acaba sendo invadida.

veja sobre a nova ferramenta. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Devido a isso, a tecnologia está trabalhando para tentar encontrar uma maneira de continuar com essa forma de pagamento instantâneo só que com mais segurança e continuar com a facilidade, e o intuito é criar uma estratégia para diminuir esse risco de golpes, estão estudando uma ferramenta que se chama Detectaflow.

Hoje em dia, os celulares guardam todas as informações da nossa vida, conta bancária, dados, contatos, fotos, vídeos, ou seja, se tornou o melhor amigo do ser humano em todas as tarefas praticamente. Por ser fácil e prático isso também é um alvo para os criminosos tentarem roubar dados.

Eles até inventam aplicativos falsos para quando foram baixados no celular roubar as informações.

Ferramenta que rastreia o dinheiro roubado

Com a tecnologia os golpistas aproveitam, pois necessariamente eles não precisam pegar o celular da pessoa para conseguir os dados pessoais, eles conseguem fazer tudo virtualmente, ou seja, o intuito não é ter o aparelho e sim conseguir roubar o dinheiro que as pessoas têm na conta. Infelizmente, a maioria dos golpes é no sigilo para fazer as transferências por PIX.

Quem já sofreu com esse golpe sabe o quanto é difícil, pois já é difícil para conseguir o dinheiro com todo o esforço do trabalho para do nada ir embora, e quando isso acontece a pessoa precisa imediatamente da ajuda do banco responsável, entretanto não é sempre que os bancos conseguem essa quantia de volta.

Alguns bancos até possuem os serviços de proteção, mas mesmo assim os golpes continuam acontecendo, por isso que o papel da ferramenta Detectaflow é necessário para conseguir localizar o dinheiro que foi roubado da conta da vítima.

Murilo Garcia, que é o superintendente de Dados da Nuclea e também o responsável por esse recurso explica que essa ferramenta é um dispositivo capaz de rastrear o dinheiro ao qual é movimentado por meio das transações feitas com ele, que incluem o TED, DOC, boletos e em breve também será o PIX.

