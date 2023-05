Brasileiros terão DINHEIRO DEVOLVIDO; confira a lista

O que deu o que falar é sobre a Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) que milhares de pessoas deveram declarar, aqueles que não caíram na malha fina. Mas se por acaso você acabou pagando mais imposto do que deveria saiba que poderá ter o seu dinheiro devolvido e foi isso que causou muita repercussão entre os brasileiros.

Os pagamentos dessa devolução do imposto de renda iniciam dia 31 de maio de 2023, que é a data final de entrega dessa declaração de prestação de contas. Entretanto, o pagamento dessa devolução aos brasileiros foi marcado para ser feito em cinco lotes, um por mês.

Veja como estra no primeiro grupo que irá receber. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Data dos lotes de recebimento do dinheiro

1º lote: dia 31 de maio

2º lote: dia 30 de junho

3º lote: dia 31 de julho

4º lote: dia 31 de agosto

5º lote: dia 29 de setembro.

Qual é o primeiro grupo a receber?

Um ponto que devemos destacar sobre a devolução desse dinheiro é que existe uma ordem de prioridades para fazer esse pagamento, pela Lei são considerados prioritários os idosos com mais de 80 anos, idosos com mais de 60 anos, pessoas com deficiência ou doença grave, esse grupo que será o primeiro a receber do governo

A Receita Federal também anunciou que neste ano 2 grupos poderão também receber essa devolução do imposto de renda antes dos outros. O primeiro grupo é o grupo que tem pessoas que usaram a declaração pré-preenchida, já o segundo grupo é formado para quem escolhei o PIX área forma de pagamento dessa devolução, mas somente a chave que for o número do CPF (Cadastro de Pessoa Física).

Existe alguma maneira para eu receber antes?

Já para as pessoas que não fazem parte dos grupos prioritários e que também não utilizou a declaração pré-preenchida ou informou o PIX, existe sim uma maneira de tentar estar no primeiro grupo para receber, basta enviar a Declaração do Imposto de Renda até o dia 10 de maio.

É válido destacar que por mais que faça isso não é uma garantia certeza que a pessoa vai entrar no primeiro lote, já que os grupos prioritários têm que ser os primeiros por lei a receber a devolução desse dinheiro. Porém, se acontecer de muitos prioritários não entregar a declaração a tempo, mais pessoas vão poder receber com antecedência.

