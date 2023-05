MEI também terá aumento de ganhos com NOVO SALÁRIO MÍNIMO; veja se é verdade

Com a promessa de Lula (PT) que a partir do dia 01 de maio aconteceria o aumento do salário-mínimo brasileiro, o presidente fez o anúncio que passou de R$ 1.320,00 para R$ 1.320,00. Lembrando que esse reajuste foi possível através de uma Medida Provisória (MP) e já começou a valer desde o dia 01 de maio.

Para abranger as informações, é preciso ressaltar que o aumento do salário-mínimo não vai impactar apenas a classe trabalhadora, os beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) como aposentados, pensionistas, pessoas que recebem seguro-desemprego, abono salarial, todos serão contemplados com esse aumento já que o valor base é referente ao valor do atual salário-mínimo.

Está tendo alguns boatos que os microempreendedores individuais não gostaram muito desse aumento, pois eles contribuem com o INSS, e esse aumento que foi estabelecido pelo governo faz com que o valor da contribuição deles se tornem maior.

confira as mudanças depois do aumento do salário-mínimo. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Contribuição dos MEIs depois do aumento do salário-mínimo

O antigo valor do salário-mínimo era de R$ 1.302,00 e os microempreendedores individuais tinham que pagar o valor mensal da contribuição no valor de R$ 65,10 para continuar na condição de contribuintes do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

E com esse novo aumento o valor do salário-mínimo passou para R$ 1.320,00 e o valor que os microempreendedores serão entre R$ 66,00 a R$ 70,00. Por mais que tenha esse aumento pelo poder executivo, essa primeira cobrança com esse valor corrigido para os microempreendedores, precisa informar que vai valer apenas para os boletos com vencimento no dia 20 de junho.

As pessoas que em vencimento para o dia 20 de maio ainda vai conseguir pagar o valor antigo de R$ 65,10, porque essa contribuição ainda toma como base o salário anterior (R$ 1.302,00).

MEIs caminhoneiros

Não podemos deixar de destacar que para o MEIs caminhoneiros a situação é um pouco diferente dos demais pois é uma modalidade de contribuição diferente. Com a mudança desse valor do salário, a contribuição vai passar de R$ 156,24 para R$ 158,40.

Veja também: NOVO SALÁRIO-MÍNIMO já está valendo; saiba mais

Salário-mínimo

Desde o início do ano Lula vem falando sobre o valor do salário-mínimo, em primeira instância o valor passou de R$ 1.212,00 (que era o valor de 2022) para R$ 1.302,00 (valor que já estava estabelecido desde o ano passado).

Porém, por mais que aconteceu esse aumento o salário ainda não estava dando conta para as contas do brasileiro e os sindicais estavam cobrando o presidente por um segundo aumento no valor do salário.

Assim, Lula anunciou que no dia 01 de maio iria aumentar o valor do salário-mínimo para R$ 1.320,00.

Veja também: Brasileiros comemoram NOVO SALÁRIO-MÍNIMO revelado para 2024