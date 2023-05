PODE COMEMORAR! 13º será antecipado para quem mora neste estado

Temos uma ótima notícia para quem mora no Amazonas, o governo do estado de Amazonas compartilhou nesta última segunda-feira (1) que ele vai antecipar o 13º para todos os servidores públicos, e para complementar, essa informação foi oficialmente confirmada também pelo governador Wilson Lima no dia que é comemorado o Dia do Trabalhador.

Ou seja, se você é servidor público e mora no Amazonas esse ano de 2023 terá antecipação desse abono. Segundo o governador, o pagamento da 1ª parcela vai ocorrer entre os dias 11 e 12 de maio, antes do Dia das Mães (que é comemorado no segundo domingo de maio).

Estado do Amazonas pode comemorar a antecipação. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

O diferencial é que todo o dinheiro que será depositado vai poder voltar de alguma forma para o comércio varejista no decorrer dos próximos dias.

Profissionais estima-se que mais de R$ 310 milhões sejam depositados na economiza do Amazonas logo em breve. Ao total, o governo espera que 110 mil servidores públicos serão beneficiados com essa antecipação. Lembrando que nessa lista também estão incluídos os aposentados e pensionistas.

O governo do estado do Amazonas, Wilson Lima afirma “é uma forma de reconhecer o trabalho desses profissionais que se dedicam a servir e também a melhorar a vida do nosso estado. Para todos os trabalhadores, reafirmo o meu compromisso de continuar trabalhando para gerar empregos e renda no Amazonas”.

13º salário

Como todos sabem, o 13º salário é um direito para qualquer trabalhador de carteira assinada, e esse pagamento é feito em duas parcelas no decorrer do ano. E no Amazonas, o governador decidiu antecipar a primeira parcela.

É válido informar que o trabalhador que não recebe o salário dentro do prazo que está estabelecido por lei, ele pode entrar em contato com a empresa e verificar o que está acontecendo para ter atraso no salário.

Se mesmo depois dessa comunicação o salário não for depositado, o trabalhador pode entrar com uma ação na justiça do Trabalho.

