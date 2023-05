Quando o Auxílio-Gás volta a ser pago para os brasileiros?

No mês de abril especificamente no dia 28 encerrou os pagamentos de mais uma rodada ao auxílio gás. O Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome ressaltaram que mais de 5,6 milhões de famílias foram contempladas com o pagamento do benefício social.

Agora que acabou o pagamento referente ao mês de abril, os beneficiários desejam saber quando esse benefício irá retornar, mas é válido destacar que o auxílio-gás é um programa que é pago a cada dois meses, ou seja, o pagamento agora será somente no mês de junho.

Lembrando que o pagamento ocorre junto com o programa Bolsa Família. Neste mês de maio, o que foi liberado é apenas o valor do Bolsa Família, auxílio-gás é somente em junho.

Calendário do ano e pagamentos

Mês de abril: pagamento do Bolsa Família junto com o auxílio-Gás

Mês de maio: pagamento somente do Bolsa Família

Mês de junho: pagamento do Bolsa Família junto com o auxílio-Gás

Mês de julho: pagamento somente do Bolsa Família

Mês de agosto: pagamento do Bolsa Família junto com o auxílio-Gás

Mês de Setembro: pagamento somente do Bolsa Família

Mês de Outubro: pagamento do Bolsa Família junto com o auxílio-Gás

Mês de Novembro: pagamento somente do Bolsa Família

Mês de Dezembro: pagamento do Bolsa Família junto com o auxílio-Gás

Programa social auxílio-gás

Segundo os dados do Ministério do Desenvolvimento Social mostram que mais de 5,6 milhões de famílias foram contempladas com o benefício do auxílio-gás no mês de abril. É válido informar que o saldo ainda está na conta das pessoas, pois tem até 120 dias para movimentar a quantia.

O Ministério ainda complementou dizendo que os usuários que receberam R$ 110,00 e esse valor é 100% do preço médio nacional do botijão de gás de 13kg. Esse valor no caso é definido pela Agência Nacional de Petróleo todos os meses.

Quero entrar no programa auxílio-gás, como faço?

Como dito acima, o próximo pagamento desse benefício acontecerá no mês de junho. Não existe uma inscrição especificamente para esse benefício, a pessoa precisa ter uma conta totalmente atualizada no Cadastro único, e ter uma renda per capita de até meio salário-mínimo para poder receber do programa.

É necessário também que algum membro da família tenha uma conta no BPC (Benefício de Prestação Continuada) do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), e mulheres vítimas de violência doméstica também terão preferência nesse processo.

