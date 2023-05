TRUQUE para JAMAIS ficar sem receber o Bolsa Família

O Bolsa Família é o principal programa de distribuição de renda do Brasil. Através dele é possível manter a dignidade mínima de milhares de famílias brasileiras. Atualmente existem mais de 15 milhões de famílias beneficiárias. O programa possui regras muito rígidas, e por isso é necessário ter um cuidado muito grande durante a permanência no programa para não ser suspenso. Em razão das inúmeras fraudes no programa, o Governo Federal implementou novas regras a fim de ter muito mais segurança. Confira estes truques para evitar ser bloqueado do Bolsa Família.

Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Permaneça com seus dados atualizados

O Cadastro Único é a fonte de informações do Bolsa Família e de tantos outros programas do Governo Federal. Com ele o Governo entende o perfil da família, suas condições financeiras e consegue garantir que eles tenham os melhores benefícios do seu lado.

Por outro lado caso o Cadastro Único esteja desatualizad o Governo acaba bloqueando a conta da família no Bolsa Família. Isso porque é necessário estar dentro das regras estipuladas para que faça sentido estar no programa.

Portanto, atualizar a cada dois anos ou a cada nova mudança os dados sobre a família é de suma importância. Bem como o endereço, renda mensal e telefone.

Cumpra as regras do programa

O Bolsa Família se preocupa não somente em alimentar a família, mas em levar cultura e educação. Com isso o programa exige que as crianças menores de 18 anos estejam devidamente matriculadas nas escolas e com frequência acima de 75%. Bem como que o cartão de vacinação dessas crianças estejam atualizados.

No caso das gestantes é necessário haja as consultas feitas corretamente. Bem como o pré-natal, vacina, etc. Estando dentro das regras é improvável que haja a suspensão do programa.

Cuidado com outros benefícios e extrato bancário

Para receber o Bolsa Família é necessário estar dentro dos requisitos do programa. E o principal deles é o de renda per capita. Cuidar com os benefícios recebidos é de suma importância. Caso o limite por renda ultrapasse os R$ 218, a família irá perder o direito ao programa.

Desse modo caso o beneficiário receba outro benefício, como o Benefício de Prestação Contínuada (BPC) é necessário escolher um dos benefícios. Bem com o caso de outros benefícios do INSS.

Portanto, estando sempre com os dados atualizados e mantendo atenção no extrato bancário, é impossível perder o benefício. O único requisito do Governo Federal é que cumpra as regras e limites estipulados. Ademais, basta manter o cadastro e aguardar o feedback.