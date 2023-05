Bolsa Família FORA DO AR traz pânico; entenda por que isso acontece

Nos últimos dias, o Bolsa Família fora do ar foi uma realidade para os beneficiários desse importante programa social.

E isso ocorreu porque o MDS (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome) precisou realizar a manutenção relacionada ao sistema, visando os ajustes operacionais com base no Sibec (Sistema de Benefícios ao Cidadão), que é o responsável por gerar todas as folhas de pagamentos dos respectivos benefícios sociais ofertados pelo Governo Federal.

No Bolsa Família, mudanças significativas entraram em vigor em março, quando a MP (Medida Provisória) 1.164 foi publicada, regulamentando o novo formato do programa.

Vale frisar que, além dos ajustes operacionais acima citados, relacionados ao sistema de pagamentos, também foi determinada a criação de um cronograma, visando migrar os beneficiários do Auxílio Brasil para o novo Bolsa Família.

A migração entre os programas irá até o mês de junho

A “transferência” dos titulares do Auxílio Brasil para o programa Bolsa Família será concluída no mês de junho, se as previsões do governo estiverem certas.

Para isso, ou seja, para que o cronograma de fato seja cumprido, o Ministério acima citado deve garantir que os sistemas e os processos criados para a administração e para os depósitos da transferência de dinheiro de fato estejam operando de forma adequada, a partir do mês de maio.

O MDS ainda frisou que outros ajustes no Sibec serão necessários: em um futuro próximo, outras adaptações serão adotadas, de forma a evitar qualquer tipo de erro ou risco relacionado aos pagamentos. E, nesse processo, o Bolsa Família fora do ar pode voltar a acontecer.

Para o Ministério do Desenvolvimento Social, o novo formato do programa é muito mais equitativo, e de fato visa melhorar a renda das famílias que vivem em vulnerabilidade social. Sendo assim, mesmo existindo esforços relacionados aos adolescentes e às crianças, cada cidadão beneficiado terá direito a receber um valor básico.

O Bolsa Família fora do ar não deve ser uma grande preocupação

Sabe-se, portanto, que o Bolsa Família fora do ar, ou seja, a indisponibilidade do sistema, de forma parcial, se dá por conta dos ajustes feitos no Sibec. Trata-se de uma medida necessária, lembrando que as manutenções serão realizadas até o dia 23 de junho.

O chamado Módulo de Manutenção de Benefícios estará funcionando novamente a partir de 26 de junho sendo que, nesta data, o sistema já estará permitindo que sejam adotadas ações administrativas dos benefícios.

Cabe informar, ainda, que o Módulo de Relatórios também sofrerá instabilidades, mas em julho os relatórios serão novamente disponibilizados para todos os gestores municipais.

Especificamente no que diz respeito ao famoso Cadastro Único (ou somente CadÚnico), está prevista uma parada para 20 de maio.

Todas essas interrupções, além de serem somente parciais, não irão prejudicar os beneficiários, nem mesmo os pagamentos em si: somente as atividades da administração do PBF serão afetadas.

