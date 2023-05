WhatsApp bloqueado para SEMPRE: confira a lista de celulares

O WhatsApp é o aplicativo de mensagens mais populares de todo o mundo. Com poucos concorrentes, a aplicação está disponível para a maioria dos dispositivos móveis. Até mesmo alguns celulares antigos que rodam Java possuem o mensageiro instalado. Entretanto, uma notícia pegou alguns usuários de surpresa: ao ser anunciado que alguns celulares iriam perder o suporte para o aplicativo.

Imagem: Jeane de Oliveira. / noticiadamanha.com.br

WhatsApp para de funcionar nesses dispositivos

Por causa de algumas atualizações do sistema operacional o WhatsApp vai parar de funcionar em alguns dispositivos. Com isso será necessário forçar a atualização caso necessário, ou perder o pleno acesso ao mensageiro.

Muitos usuários possuem modelos antigos de celular e com isso são privados de se adequarem as novas tecnologias. O WhatsApp cada vez mais lança novas atualizações e modificações em seu sistema.

Bem como a possibilidade de migrar mensagens de maneira rápida e fácil, com apenas alguns cliques. Quando o dispositivo não consegue mais receber atualizações do WhatsApp, acaba tornando-se inviável o seu uso.

Portanto, ao não receber mais atualizações, o usuário ficará limitado as versões antigas. Bem como acerca dos bugs e falta de segurança. Facilitando o ataque de hackers ao mensageiro e muito mais.

Desse modo é de suma importância que haja a atualização do software. Caso contrário, manter os dados e arquivos no mensageiro torna-se algo um pouco perigoso. Os dispositivos que possuem Android abaixo da versão 4.1, iOS abaixo de 11 ou KaiOS abaixo da versão 2.5.0 não irão mais receber as atualizações futuras do WhatsApp.

Veja a lista dos dispositivos

Os dispositivos abaixo não terão mais novas atualizações do aplicativo. Portanto, não será possível realizar o upgrade de atualizações futuras. Ainda é possível usar as versões anteriores do aplicativo.

Dispositivos Samsung

Samsung Galaxy S3 Mini VE.

Samsung Galaxy AcePlus.

Samsung Galaxy Núcleo.

Samsung Galaxy S4 mini I9190.

Samsung Galaxy S4 mini I9195 LTE.

Samsung Galaxy S4.

Samsung Galaxy S4 Active.

Galaxy S4 I9505.

Samsung Galaxy Mega 6.3.

Galaxy S4 I9500.

Samsung Galaxy S4 Duos I9502.

Samsung Galaxy Grand Duo.

Samsung Galaxy Grande.

Samsung Galaxy Note 3 Neo LTE+.

Samsung Galaxy Express 2.

Samsung Galaxy Note 3 N9005 LTE.

Samsung Galaxy Note 3 N9000.

Samsung Galaxy S4 mini I9195 LTE.

Samsung Galaxy S4 mini I9192 Duos.

Dispositivos Huawei

Huawei Ascend G525.

Huawei G629.

Huawei GX1.

Huawei Ascend Y550.

Huawei C199.

Huawei Honor 3C 4G.

Huawei Ascend P6 S.

Huawei Ascend P6.

Huawei Y625.

Huawei Y3.

Dispositivos LG

LG Optimus L.

LG Optimus G Pro.

LG Optimus G.

LG Optimus 4X HD P880.

Dispositivos Sony

Sony Xperia E3.

Sony Xperia Z1.

Dispositivos Motorola

Motorola Moto G.

Motorola Moto X.

Dispositivos Lenovo