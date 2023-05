Bolsa Família: alerta para quem mora sozinho e recebe o dinheiro

Existem milhões de beneficiários considerados unipessoais dentro do programa Bolsa Família, e todos eles devem se atentar, uma vez que, conforme informado por Wellington Dias, atual ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, todos os bloqueios relacionados a este grupo de pessoas continuarão acontecendo até metade de 2023, pelo menos.

Isso significa, portanto, que embora milhões de bloqueios já tenham acontecido nos meses de março e abril, ainda acontecerão muitos outros, até julho.

Para o ministro, até o final do primeiro semestre a averiguação cadastral relacionada às informações daqueles beneficiários que podem estar cometendo irregularidades já estará bem avançada. Porém, acredita-se que o processo deverá ser finalizado de vez somente em dezembro, podendo também ser prorrogado, se necessário.

Sendo assim, o recomendado é que aqueles beneficiários que vivem sozinhos e não foram chamados para atualização cadastral prestem mais atenção ao app do Bolsa Família, pois é por ele que a convocação está sendo feita.

Inclusive, quem recebe o benefício nas Lotéricas ou nas agências da Caixa Econômica Federal deve checar se há mensagens impressas no comprovante de recebimento.

Comunicado direcionado a quem mora sozinho e recebe o Bolsa Família mensalmente

Em 2022 o Governo Federal identificou a existência de inúmeros grupos familiares que, ao que tudo indica, apresentavam irregularidades nos recebimentos do Bolsa Família. Portanto, desde o final do ano em questão teve início o processo para averiguar os cadastros dos beneficiários.

Ocorre que boa parte dessas pessoas constituem famílias unipessoais, mas não moram realmente sozinhas, e se aproveitaram das brechas abertas durante o governo Bolsonaro para entrar no novo Bolsa Família e receber os repasses indevidamente. E isso, obviamente, é considerado fraude.

Vale ressaltar, por sinal, que no governo de Jair Messias Bolsonaro havia o Auxílio Brasil, um programa no qual as famílias recebiam o mesmo repasse, independentemente do tipo em que se encaixavam.

E muitas pessoas viram, nessa “brecha”, a oportunidade de receber por meio de fraude, dobrando o repasse. A fraude propriamente dita funcionava de forma muito simples: uma pessoa cuja família já era beneficiária fazia um novo cadastro, declarando que morava sozinha quando, na verdade, morava com mais pessoas.

O processo todo, de fraude, ganhou força pelo fato de que, por causa da pandemia, as visitas feitas para comprovar a situação real de cada família foram suspensas, isso sem citar o fato de que, antes da eleição, inúmeras novas famílias foram colocadas no programa, mas sem a devida checagem de dados.

Esse cenário, de modo geral, fez com que aumentasse muito o número de famílias unipessoais e, agora, os beneficiários precisarão provar que moram sozinhos de verdade, caso não queiram perder o direito ao Bolsa Família.

Sobre o famoso pente-fino criado para o Bolsa Família

Os beneficiários unipessoais que ainda não foram bloqueados e nem mesmo chamados para a atualização de dados devem se atentar às mensagens enviadas pelo Governo nos comprovantes e no aplicativo do Bolsa Família, de modo a não perder a data da convocação.

Por outro lado, aqueles que tiveram os repasses bloqueados devem procurar o CRAS ou a prefeitura para comprovar que realmente vivem como famílias constituídas por somente um membro.

É preciso, porém, ter paciência: o atendimento pode demorar um pouco mais que o esperado e, uma vez desbloqueado, o beneficiário precisará esperar 2 meses para que seu benefício seja atualizado de fato.

