Google: PL das Fake News pode “aumentar confusão” nas buscas

Quem está por dentro das mídias sociais, já deve ter percebido que há um assunto que está em alta, isto é, o projeto de lei 2630 que trata acerca da regulamentação da internet no Brasil, o termo usado para isso é PL das fake news, o assunto deve ter um veredito neste mês de maio. E o famoso buscador Google não está gostando nada disso e colocou na página inicial um link com críticas ao projeto e por conta disso, o MPF foi acionado, entenda.

Por que o Google está contra o PL?

Há tempos a empresa vem mostrando seu descontentamento com a atitude do governo em querer regulamentar a internet no Brasil, por isso, eles estão trabalhando de maneira ativa contra o projeto em questão. E o buscador possui uma grande força no Brasil, já que cerca de 97% dos brasileiros usam a plataforma no cotidiano.

E o Google provavelmente está contra, porque eles preferem um ambiente onde não haja regulação, pois, ficaria até mais difícil lutar contra as notícias falsas, eles acreditam que já conseguem ter uma boa luta contra quem produz conteúdo falso. Mas há uma acusação bastante grave ao Google, há quem diga que a plataforma está favorecendo a oposição quanto ao assunto, ao pesquisar pelo termo ‘PL 2630’ aparece primeiro matérias de quem é contra o projeto.

De acordo com uma especialista no assunto, a atitude do Google perante tudo isso: “pode configurar abuso de poder econômico às vésperas da votação”, com o intuito de mudar a opinião dos brasileiros além de causar pressão nos parlamentares.

MPF está realizando vários questionamentos ao Google

Diante o exposto anteriormente, o MPF não gostou nada da atitude do Google acerca da aprovação do projeto de lei, por conta disso, foi aberto um Inquérito para investigar o caso, além de entender como está funcionando a questão de disseminação do assunto nas redes sociais.

Além disso, também foi solicitado que o Google enviasse dentro de 10 dias algumas informações ao órgão, a saber:

Todos os detalhes acerca do privilegiamento de links da oposição acerca do assunto;

Os anúncios realizados e quantos usuários foram impactados por eles;

Quais critérios foram usados para escolher quais links iriam aparecer primeiro ao buscar pelo projeto de lei;

Motivo que levou a plataforma a enviar um email de alerta para os criadores de conteúdo acerca do tema.

Agora a plataforma terá 10 dias para responder todos os questionamentos. Todavia, isso está permitindo que o tema seja mais conhecido por todos e haja uma reflexão maior na hora de sua votação.

