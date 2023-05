5 alimentos para ter MÚSCULOS iguais aos de Arnold Schwarzenegger

Quando alguém decide começar uma vida mais saudável, a primeira ação da pessoa é perder peso, todavia, quando essa meta é atingida, ela começa a almejar ganhar massa muscular e a dieta para conseguir isso é diferente da dieta usada para emagrecer. Por isso, entenda o papel de vários nutrientes nessa jornada e saiba quais os melhores alimentos para conseguir alcançar o objetivo além da melhor forma de consumi-los no dia a dia.

O primeiro da lista é um dos mais acessíveis

Claro que ganhar massa muscular não depende somente de exercícios físicos, mas também de uma boa alimentação, antes e durante a rotina de treino. E um dos melhores alimentos para ajudar nessa missão é o ovo, ele é uma excelente fonte para a obtenção de albumina, além de conter ferro e várias vitaminas do complexo B, tudo isso ajuda na oxigenação e no transporte dos nutrientes para o organismo e o conjunto de todas essas funções reunidas, proporcionam o crescimento dos músculos.

Carnes, em um aspecto geral, também são excelentes na hora de ganhar massa muscular, seja frango, carne vermelha ou peixes, todas essas proteínas citadas são excelentes para a hipertrofia. É importante chamar atenção para as carnes vermelhas, pois há uma grande quantidade de ferro, o mineral citado é de suma importância no transporte de oxigênio, ao passo que o peixe é rico em ômega 3, que é uma gordura saudável e possui efeitos que diminuem a inflamação e melhora a circulação do sangue no corpo.

Veja também: Você Também Usa O SUS: Descubra Os Serviços DE GRAÇA Que Ninguém Conhece

Os demais itens são os prediletos de alguns!

O queijo branco possui poucas gorduras, em comparação com os demais, além disso, é uma excelente fonte de proteínas e cálcios, esses que por sua vez, são uma excelente fonte para a força e a contração muscular, por isso, pode incluir o alimento no café da manhã.

O amendoim é outra excelente fonte de proteínas, que serve na maioria das vezes até como um aperitivo, mas na vida de quem pretende ganhar massa muscular, é uma excelente ajuda, pois garante bastante energia para o organismo. Lembrando que o amendoim citado é o de origem natural, não os industrializados, pois eles contém bastante sal.

Por fim, há uma fruta repleta de gorduras monoinsaturadas, isto é, o abacate. Ao consumir a quantidade de energia aumenta no corpo humano e ele é rico em vitamina E e potássio, isso ajuda a melhorar a resistência e a força muscular do indivíduo.

Veja também: Qual É O Sentido De Deixar Uma BOLA De Papel Alumínio Dentro Da Bolsa?