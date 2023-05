Passo a passo para solicitar novo CARTÃO DO BOLSA FAMÍLIA

Boa notícia! Os brasileiros que são beneficiários do Bolsa Família irão receber em breve o cartão do benefício. Com ele é possível realizar saques, pagamentos e conta com vantagens exclusivas para os brasileiros beneficiários. Bem como estar ligado diretamente à poupança, etc. Saiba como receber e quem tem direito ao cartão.

Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Cartão do Bolsa Família

Não estar com o cartão do Bolsa Família é um grande problema para os beneficiários. Visto que dificulta bastante o saque do benefício. Embora hoje seja possível receber diretamente pela conta bancária, mas há casos que é preciso o saque em espécie.

Portanto, para realizar o saque através de algum canal oficial é necessário levar alguns documentos de identificação, número do benefício, etc. Tornando-se algo cansativo e dificultoso. A ausência do cartão físico realmente é algo nítido.

O cartão terá um chip e é vinculado a uma conta poupança da Caixa Econômica Federal. Através dele é possível receber e sacar recursos financeiros. Todas as movimentações podem ser consultadas através do Caixa Tem.

Apenas os beneficiários do Bolsa Família têm direito ao benefício. Os demais que tiverem interesse nos produtos da Caixa, deverão abrir uma conta paga na instituição e assim usufruir de todos os seus benefícios e produtos.

Por estar vinculado à poupança da Caixa, muitos brasileiros terão a possibilidade de investir o dinheiro e com isso pensar na inclusão financeira. A fim de aos poucos pegarem o jeito e quem sabe investir em algo mais rentável. Visto que existem alguns investimentos que pagam melhor que a poupança.

Leia mais: Bolsa Família de maio já tem DATAS estabelecidas; veja quando você recebe

Como receber o cartão do Bolsa Família?

O Bolsa Família é o programa de distribuição de renda brasileiro. Substituindo o Auxílio Brasil. Lembrando que o cartão do antigo benefício ainda funciona para este. Entretanto, logo que o novo cartão for entregue a todos os brasileiros tudo indica que o cartão anterior será invalidado.

Portanto, para receber o Bolsa Família é necessário estar com o cadastro ativo no Cadastro Único e com os dados atualizados. Principalmente os dados de moradia. Isto porque o cartão do Bolsa Família será entregue aos brasileiros de maneira automática.

Através dos correios o cartão irá chegar até a casa dos brasileiros e então receberão sem pagar nada. Ou seja, não é preciso cadastrar ou preencher nenhuma informação. Apenas estar com os dados devidamente preenchido que o cartão irá chegar nos próximos meses.

Espera-se que até o fim do ano todos os brasileiros estejam com o novo cartão em mãos. Desse modo, poderão usufruir cada vez mais de seus benefícios e vantagens ligadas ao programa do Governo.