Solteiro e sem filhos: posso receber o maior benefício de todos?

Boa notícia! Para este mês de maio o Governo Federal tem uma grande surpresa para os homens solteiros e sem filhos. Aos que não trabalham ou não possuem renda fixa garantida, o Governo possui um excelente benefício mensal de até R$ 700 em alguns casos. Para receber o benefício é algo bem simples e pode ser solicitado agora mesmo.

Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Homens solteiros têm direito a benefício

Com certeza todos conhecem! O Bolsa Família é um benefício destinado as famílias de baixa renda. Existindo também as famílias unipessoais. Desse modo, essas famílias são compostas por um único integrante.

Independente se é homem ou mulher, o gênero não irá definir se o cidadão irá ou não receber os repasses do programa. Portanto, homens solteiros e sem filhos podem receber o Bolsa Família.

Ademais, é necessário que esteja dentro dos requisitos estipulados pelo Governo. Para que desse modo seja possível receber os repasses mensais. Atualmente o Governo Federal realiza os repasses de até R$ 600 para os beneficiários do programa.

Para ter direito ao programa é necessário que o homem tenha renda familiar per capita de até R$ 218. Estar devidamente cadastrado no CadÚnico e se houver alguma pessoa grávida no núcleo familiar, é necessário que a mesma esteja realizando o pré-natal corretamente e se houver crianças e adolescentes ambos devem ter frequência de 75% na escola.

Leia mais: COMPRAR carro zero-quilômetro com o FGTS parado; já pode?

Solicite agora mesmo o benefício

Para solicitar o benefício para homens solteiro é necessário realizar alguns passos bem simples. Parte do procedimento pode ser feito pela internet. Entretanto, é necessário ir pessoalmente até o CRAS local a fim de realizar a validação dos documentos.

Desse modo, para solicitar é necessário baixar o aplicativo do Bolsa Família no dispositivo celular. A fim de fazer o pré-cadastro, é necessário apresentar os documentos solicitados. Bem como documentos de identificação, comprovação de renda, etc.

Caso haja mais pessoas no núcleo familiar, é necessário apresentar o documento pessoal de todos. Bem como a frequência escolar, comprovantes de vacinação, etc. Portanto, este é o procedimento que deve ser realizado para conseguir o Bolsa Família.

Logo que o cidadão for aprovado irá receber diretamente em seu lar o cartão do Bolsa Família a fim de conseguir realizar saques, render na poupança da Caixa Econômica Federal, etc. Espera-se que até o fim do ano várias regras sejam alteradas no programa. Bem como adicionais, regras de permanência e muito mais.

Portanto, homens solteiros ou casados, que sejam titulares de famílias que estejam dentro das regras dadas pelo programa poderão ter acesso ao benefício do Bolsa Família.