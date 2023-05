Quem continua e quem SAI do Bolsa Família em maio? Novas regras

O Bolsa Família é o principal programa de distribuição de renda do Brasil. Atualmente possui parcelas fixas de R$ 600 com adicionais que podem elevar o valor do benefício a R$ 1 mil. Com isso suas regras estão se tornando cada vez mais rígidas. Neste mês de maio nem todos irão continuar no programa. Mediante a alteração das normas do programa, é possível ter uma ideia de quem continua e quem sai do Bolsa Família. Veja o que mudou e o que pode ser feito em caso de bloqueio.

Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Quem será suspenso do Bolsa Família?

Já faz alguns meses que o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) está realizando algumas ações a fim de inibir as possíveis fraudes no programa do Governo Federal. No início do ano foi constado mais de 10 milhões de cadastros irregulares. Sendo 6 milhões referentes a cadastros de famílias unipessoais.

Desde então o Governo Federal vem realizando medidas a fim de melhorar o sistema do Bolsa Família. O principal problema é a falta de informações verdadeiras. Bem como a sonegação de renda mensal e quantidade de membros.

Portanto, alguns beneficiários serão cortados do programa do Bolsa Família. Mensalmente é possível entrar no aplicativo do Caixa Tem ou Bolsa Família a fim de verificar a permanência no programa do Governo.

As famílias que serão suspensas são aquelas que possuem dados irregulares no cadastro. E então, acontece o bloqueio e com isso ficarão sem receber os benefícios de maio e junho. Entretanto, quando isso acontece ainda há algumas saídas válidas.

Leia mais: Arrasadores de corações! Conheça os signos que vivem SOLTEIROS

O que fazer quando eu for bloqueado do Bolsa Família?

Quando uma família é bloqueada do Bolsa Família por conta dos cadastros irregulares e falta de dados, é necessário realizar algumas ações simples que podem resultar no regresso do benefício a fim de suprir ou complementar a renda familiar.

Desse modo é necessário ir até o CRAS local a fim de atualizar os dados. O procedimento pode ser feito em até 60 dias. E então, caso o cadastro seja corrigido, o beneficiário voltará a receber os repasses sem que haja a necessidade de ir para a fila de espera novamente.

Portanto, é necessário ir até o CRAS local com os documentos de todos os membros do grupo familiar. Com os comprovantes de matrículas e vacinação dos menores de idade e com isso comprovar que está dentro das regras estipuladas pelo Governo.

Logo que o cadastro for corrigido, é necessário aguardar alguns dias até que haja o pleno desbloqueio do benefício social ofertado pelo Governo Federal.