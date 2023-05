Bem-resolvidos ou enganados? Signos que PERDOAM uma traição

Toda traição sempre deixa algum tipo de marca em quem é traído, independentemente de ela surgir dentro de um relacionamento amoroso, ou mesmo de um familiar ou amigo. Não importa o caso: trata-se de algo que machuca, e que dificilmente fica totalmente no passado. A não ser, é claro, que a “vítima” traída seja de alguns signos específicos do horóscopo, reconhecidos por serem capazes de perdoar infidelidades com maior facilidade.

São especificamente 3 signos, de um total de 12, que possuem essa maravilhosa capacidade, que não deixa de ser muito admirável.

Afinal, conseguir perdoar uma pessoa após ela ter sido infiel ou ter cometido um erro é algo que, normalmente, é ligado somente aos indivíduos que são seguros de si e perdoam realmente de coração.

Aliás: a traição é algo que não deve ser desejado nem mesmo para os inimigos. Logo, quem é traído e consegue perdoar realmente é uma boa pessoa.

Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br.

Os signos que recorrem ao perdão de uma infidelidade com mais facilidade

Não é necessariamente uma tarefa fácil ter em nossas vidas pessoas que realmente prezam pela fidelidade e pela honestidade. Mesmo aqueles que vivem declarando amor a alguém podem cair em algumas tentações e, com isso, causar sofrimentos diversos em seu par.

E, para quem está do outro lado e é traído, inicia-se um processo extremamente doloroso, e que nem sempre é superado, de modo a deixar o coração leve.

Para as pessoas nascidas sob os signos abaixo, porém, existe uma facilidade maior em relação ao perdão

Eis a lista com todos eles:

1. Como o signo de Virgem lida com o perdão de uma traição

Os virginianos são sempre pessoas doces e nobres, tendo muita dificuldade de simplesmente deixar para trás uma relação, inclusive se for uma relação amorosa.

Sendo assim, mesmo que surja uma traição, quem é de Virgem prefere dar um jeito na situação, ao invés de ter que recomeçar com outra pessoa, correndo riscos. De modo geral, sempre preferem consertar as coisas.

2. Como o signo de Touro lida com o perdão de uma traição

Para os taurinos, a fuga dos problemas costuma ser uma ótima forma de ter paz. Então, desde que amem muito uma pessoa, sempre conseguem perdoar com certa facilidade.

Já se o amor for menor que a traição existente, de fato acharão melhor acabar o relacionamento de uma vez.

3. Como o signo de Peixes lida com o perdão de uma traição

Por fim, é importante citar Peixes como parte dos signos que tendem a perdoar traições com facilidade.

Afinal, um ponto forte desse signo é acreditar no amor duradouro, aquele para a vida toda. Então, mesmo que não seja fácil, os piscianos preferem perdoar e seguir em frente.

Há casos e casos

Embora os signos acima tenham mais facilidade em relação ao perdão, é importante lembrar que cada caso é um caso. Então, mesmo sendo de um dos signos citados, uma pessoa pode, sim, ter dificuldades em perdoar.

Além disso, também é preciso observar os traços do ascendente em relação ao assunto, pois ele também molda nossa personalidade.

