Truque para reduzir juros do cartão foi REVELADO; aprenda

O cartão de crédito é um ótimo aliado para os consumidores. Quando usado da maneira correta não ocasiona qualquer prejuízo aos seus usuários. Entretanto, funciona como um empréstimo. Quando não é pago na data correta corre juros e isso pode se transformar posteriormente em uma bola de neve de dívidas. Entretanto, seguindo algumas dicas práticas é possível reduzir os juros do cartão de crédito de maneira fácil e rápida!

Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Juros do cartão de crédito

Cada cliente possui um limite estipulado de crédito. Ao comprar algo à vista ou parcelado no cartão de crédito, o limite é consumido. Mensalmente a fatura vem de acordo com a quantidade de parcelas que as compras foram parceladas, etc.

A medida que as faturas vão sendo pagas, o limite vai sendo liberado. E isso funciona de maneira bem tranquila. Mas quando há o atraso no pagamentos, juros começam a correr e isso acaba se transformando em um possível endividamento.

Quando o valor da fatura não é pago de maneira integral, o saldo começa a ser sobreposto de juros. Por mais que seja possível parcelar a fatura vencida novamente, esse novo parcelamento também será sobreposto de juros.

Entretanto, há alguns truques práticos que podem ser feitos para diminuir a taxa de juros do cartão de crédito. Com isso, possibilita o quitamento das dívidas e um grande alívio no fim do mês.

Como reduzir os juros do cartão de crédito?

A melhor maneira é pagar em dia, sem qualquer parcelamento. Entretanto, nem sempre isso é possóvel. Portanto, é importante seguir algumas dicas práticas que auxiliem na redução dessas taxas de juros que podem ser exorbitantes!

Aceitar a primeira proposta de juros nem sempre é a melhor opção. Entre em contato com a instituição financeira responsável e solicite uma negociação mais favorável. Com taxas de juros menores. Sempre o banco irá preferir que o cliente quite suas dívidas, oferecendo sempre os melhores produtos financeiros para isso.

Caso a dívida seja muito alta, transferir a dívida por um empréstimo que possua valores mais acessíveis é uma boa opção. Com isso o valor do empréstimo será usado para quitar a dívida. Posteriormente as parcelas pagas serão referentes ao empréstimo e não à fatura em si.

Pronto! E claro, antes de deixar uma dívida pendente ou até mesmo contratar um cartão de crédito, verifique os juros aplicados. Visto que nem sempre é possível pagar as dívidas sem juros. Ou seja, é sempre bom economizar a medida do possível!