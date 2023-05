Exercício: ciência revela qual é o horário do EMAGRECIMENTO

A meta de várias pessoas, no início de cada ano, é ter uma vida mais saudável e isso inclui a prática de exercícios diariamente, além de uma boa alimentação. Todavia, não é se exercitar de qualquer maneira, estudos realizados nos últimos anos mostraram o melhor horário para a realização de cada exercício a depender do foco de cada pessoa. Há quem queira apenas perder a gordura do abdômen, outras pessoas querem somente melhorar alguns sintomas de doenças crônicas, já outras querem ganhar massa muscular. Portanto, confira os melhores horários.

Imagem de Michal Jarmoluk por Pixabay

Pela manhã os maiores benefícios são na saúde cardiovascular e na eliminação de gordura

Há décadas estudos foram realizados acerca do tema, mas o mais recente chegou à conclusão que ao se exercitar durante a manhã, entre 8h e 11h, acaba trazendo mais benefícios para a saúde do coração. Basicamente, quanto mais perto for do horário de 11h, melhor. O estudo contou com a presença de quase 87 mil pessoas com idade entre 42 e 76 anos, durante seis meses.

O estudo conseguiu ver que todos os participantes, sem exceção, obtiveram os melhores benefícios ao praticar os exercícios pela manhã. Vale salientar que as mulheres foram mais beneficiadas, então, o horário é o ideal para quem pretende melhorar a saúde do coração.

O raciocínio também é o mesmo para quem quer perder gordura abdominal, de acordo com outro estudo, as mulheres que se exercitam pela manhã, perdem bem mais gordura do que aquelas que se exercitam pela tarde. Além de que as mulheres que tinham um horário mais ativo pela manhã, tinham sua pressão arterial mais baixa também.

A tarde a noite é melhor para o ganho de massa muscular e o tratamento de algumas condições

Para quem é da turma que quer aumentar a massa muscular, os estudos mostraram que os melhores horários para isso é durante o final da tarde, uma vez que com o passar do dia, os músculos vão adquirindo mais forças, o que permite que a pessoa levante mais peso do que o convencional. Além de que os homens ao exercerem esses exercícios, mostraram uma menor pressão arterial.

Já as pessoas que têm diabetes ou já possuem uma tendência a adquirir a doença, devem realizar exercícios suaves após o horário do jantar, que é o momento que a tolerância à glicose é mais baixa após as refeições.

Por fim, para quem gosta de se alongar, o melhor horário para isso acaba sendo pela noite, por volta das 19 horas, que é quando o corpo humano começa a ter a maior flexibilidade e conseguir uma amplitude de movimento bem maior.

