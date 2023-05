NOVO SALÁRIO-MÍNIMO já está valendo; saiba mais

Hoje é o dia que todo brasileiro estava esperando nesse 2023. O Dia do Trabalhador em que o presidente Lula (PT) anunciou que vai aumentar o valor do salário-mínimo de 1,38% vai passar de R$ 1.320,00 para R$ 1.320,00. Lembrando que esse aumento não irá beneficiar apenas os trabalhadores têm também uma série de programas e benefícios.

Tem vários benefícios do INSS, como por exemplo aposentadorias e pensões, o seguro-desemprego, BPC, PIS/Psep. O último reajuste que aconteceu no salário-mínimo foi no mês de janeiro desse ano, e teve um impacto na economia de R$ 69,3 bilhões.

O Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) foi estimado que cerca de 60,3 milhões de trabalhadores e beneficiários do INSS são afetados pelo salário-mínimo, e para complementar, cada real a mais no salário vai ter impacto estimando de R$ 322,8 milhões na fila dos benefícios do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Dentro da lista dos programas sociais do governo, o BPC (Benefícios de Prestação Continuada) que ajuda idosos com 65 anos ou mais ou pessoas com deficiência que não recebem nenhum outro tipo de ajuda de benefício do INSS e não tem se manter sozinha, o valor dele também será reajustado conforme o valor do novo salário-mínimo.

É válido destacar que para receber esse benefício é preciso ter uma renda per capita máximo de R$ 330,00.

Quais mudanças irá acontecer?

O novo valor do salário-mínimo vai impactar em várias áreas e pontos, o valor do abono salarial PIS/Pasep também será reajustado automaticamente, ou seja, os trabalhadores que recebem até dois salários-mínimos mensais vão poder sim ter direito ao benefício, que pode chegar ao valor total do salário-mínimo dependendo de quanto tempo a pessoa ficou no serviço no ano-base.

Isso também pode acontecer com aqueles que recebem o seguro-desemprego, para esses colaboradores que foram demitidos sem justa causa.

Agora em relação aos Juizados Especiais Cíveis, o objetivo deles é solucionar causas consideradas de menor complexidade, e foi estabelecido um limite no valor de até 40 salários-mínimos ou o valor de R$ 52.800 a partir desse mês de maio.

Já para as causas que contam até 20 salários-mínimos não é preciso ter a assistência de um advogado.

