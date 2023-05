Bolsa Família de maio já tem DATAS estabelecidas; veja quando você recebe

Cada início de mês o público do maior programa social do Brasil (Bolsa Família) fica na expectativa de liberarem o calendário oficial de pagamento do mês, e todos querem saber o calendário de maio.

Conforme divulgou o governo, são mais de 21 famílias brasileiras que recebem a parcela do benefício a partir do dia 18 de maio, que é o primeiro dia de pagamento do mês. O calendário já foi divulgado, lembrando que o pagamento do Bolsa Família é sempre feito nos últimos 10 dias úteis do mês. Só tem mudança se tiver feriado.

O valor do Bolsa Família não é o mesmo para todos os beneficiários | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Renda mensal

Todos sabem que desde o início desse ano o programa já passou por algumas atualizações e que todos precisam ficar de olho, O novo Bolsa Família passou a ter alguns requisitos, e exigir a renda mensal per capita de até R$ 218,00 por pessoa da família.

Não somente isso, para poder fazer parte do programa é necessário que o responsável familiar faça o cadastro no CadÚnico e manter esse cadastro atualizado a cada dois anos. Esse é o ponto mais importante para participar do programa.

No início do ano e até agora está acontecendo o pente-fino da equipe petista no programa do Bolsa Família e muitas famílias tiverem que sair do programa devido a irregularidades e outras tiveram o benefício bloqueado por falta de atualização cadastral. Por isso é de extrema importância a atualização.

Valor do Programa

O valor do programa é a parcela fixa de R$ 600,00 para cada família, mas tem também os benefícios adicionais que Lula apresentou, como p benefício Variável Familiar que é no valor de R$ 50,00 para as gestantes e crianças de 7 a 18 anos também podem receber.

A previsão de pagamento desses R$ 50 é para começar no mês de junho. E tem também o benefício complementar de R$ 150 para cada filho de 0 a 6 anos.

Calendário de maio

Benefícios com NIS final 1 18 de maio

Benefícios com NIS final 2 19 de maio

Benefícios com NIS final 3 22 de maio

Benefícios com NIS final 4 23 de maio

Benefícios com NIS final 5 24 de maio

Benefícios com NIS final 6 25 de maio

Benefícios com NIS final 7 26 de maio

Benefícios com NIS final 8 29 de maio

Benefícios com NIS final 9 30 de maio

Benefícios com NIS final 0 31 de maio.

