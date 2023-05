COMPRAR carro zero-quilômetro com o FGTS parado; já pode?

Quem pretende comprar carro em um futuro próximo certamente irá gostar de saber que existe um PL (Projeto de Lei) que está tramitando na Câmara dos Deputados, e que pretende ajudar diversos trabalhadores a realizarem esse sonho.

E sua proposta é muito simples: permitir que o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) seja utilizado justamente para a compra desse veículo, seja ele usado ou novo.

Pedro Lucas Fernandes, que é deputado atuante pelo partido União Brasil (Maranhão) é o autor da proposta, afirma que o objetivo de tal medida é não só estimular a economia, mas, também auxiliar na criação de postos de trabalho.

A proposta se torna ainda mais animadora quando considera-se o fato de que, no momento, o saldo do FGTS pode ser usado somente em casos muito específicos, como no momento em que o trabalhador se aposenta ou decide comprar um imóvel, por exemplo.

Usar o FGTS para comprar carro pode ser uma realidade em breve

O mercado automobilístico, de modo geral, fechou 2022 com quedas consideráveis. E, se aprovado, o PL 2679/22, de autoria de Pedro Lucas Fernandes, pode ajudar a reverter essa situação, beneficiando diversas partes, incluindo a criação de empregos nesse setor.

Porém, havendo aprovação, o Projeto de Lei irá de fato alterar a Lei do FGTS, por meio da qual se determina os motivos pelos quais o saldo do Fundo pode ser usado.

Somente em 2022, segundo a Caixa Econômica Federal, pelo menos R$ 13 milhões desse Fundo foram movimentados pelos trabalhadores, que fizeram uso do saldo em conta tanto de forma total quanto de forma parcial.

Porém, embora possa parecer animar e realmente possa vir a ajudar quem quer comprar carro sem comprometer as finanças, o PL ainda tem um caminho a percorrer, até ser aprovado e realmente virar uma lei.

Após sair da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a proposta ainda será analisada por diversas comissões. Mas seu último despacho data do dia 15/03/2023, quando chegou na CASP (Comissão de Administração e Serviço Público) para análise.

As melhoras no setor automobilístico realmente são esperadas

Quando comparada à queda ocorrida em 2021, a queda na venda de veículos novos em 2022 cresceu aproximadamente 0,85%, sendo esse um dos motivos que fazem com que a aprovação do PL acima citado seja tão aguardada, uma vez que a nova lei poderá reaquecer o mercado.

A Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) ressalta que tivemos 1.957 milhão de carros emplacados no ano passado, enquanto que os carros usados representam 13 milhões de unidades negociadas no período.

Ainda de acordo com a federação acima citada, espera-se que mais pessoas consigam comprar carro agora, em 2023: a previsão é de que as vendas aumentem pelo menos 3,3%.

