Aposentadoria mudou em 2023? Confira o que tem de novo

Todos os anos pessoas estão mais próximas de se aposentar e ter aquele tempo de descanso, se você é uma delas saiba que tem algumas mudanças que começaram a valer a partir desse ano de 2023, conforme diz a Reforma da Previdência do ano de 2019.

Veja abaixo o que mudou na regra para ficar de olho de como conseguir a sua aposentadoria e o que não mudou.

Mudanças na aposentadoria em 2023

Neste ano de 2023, aconteceu algumas mudanças nas regras de transição de concessão sobre a aposentadoria trazidas pela reforma da Previdência que ocorreu no ano de 2019. Desde quando isso aconteceu, teve novas regras para a aposentadoria que são:

Aumento da idade mínima

Aumento do tempo de contribuição

Aumento na pontuação

Tudo isso para ter a aposentadoria do INSS, que muitos brasileiros sonham com isso. Os cálculos continuam os mesmos.

Novas regras para a aposentadoria

É válido destacar que a regra de transição da aposentadoria por idade ao qual foi estabelecida pela reforma da previdência em 2019 foi encerrado no ano de 2022. Pois de acordo com ela, a idade mínima que era exigida das mulheres subia 6 meses a cada ano. E no ano de 2022 estava com 61 anos e meio para as seguradas.

Já neste ano de 2023, chegou à idade de 62 anos e isso não irá mais ter modificações. Lembrando que é preciso também ter 15 anos de contribuição ao INSS. Já para os homens, essa exigência não muda. Continua com a mesma idade que antes, 65 anos para se aposentar.

Qual o valor da aposentadoria?

Por mais que a aposentadoria tenha novas regras, o valor que é mensalmente vai continuar seguindo o cálculo de 60% do valor do benefício integral por 15 anos de contribuição para mulheres e 20 para os homens, com o acréscimo do percentual de 2% a cada ano a mais.

Idade mínima progressiva

Para quem não sabe muito sobre o assunto, é possível também se aposentar com a idade mínima menor que a exigência. Assim a idade mínima sobre seis meses a cada ano, até chegar aos 65 anos em 2027 para os homens, e 62 anos para as mulheres no ano de 2031.

Neste ano, as regras da aposentadoria podem ser possível mulheres se aposentarem aos 58 anos de idade e 30 anos de contribuição, esse é o mínimo. Já para os homens, o mínimo é de 63 anos de idade e 35 anos de contribuição até o mês de dezembro de 2022.

